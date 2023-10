Les causes profondes de la gestion calamiteuse de l’Organisation mondiale de la Francophonie

Radio-Canada révèle aujourd’hui que la gestion de l’Organisation mondiale de la Francophonie (OMF) est calamiteuse.

L’illustration et la défense du français à l’échelle internationale sont des enjeux trop importants pour être laissés aux mains d’une petite organisation dont les dirigeants n’ont ni les moyens ni les compétences requises pour accomplir ces tâches.

Comme l’explique la journaliste de Radio-Canada, la présidente actuelle, Louise Mashikiwabo provient du Rwanda, un pays qui du jour au lendemain a laissé tomber le français et qui a demandé à ses fonctionnaires de désormais travailler en anglais. Emmanuel Macron a pensé que la nomination d’une Rwandaise à la tête de l’OMF aiderait à rapprocher la France du Rwanda. C’était une erreur.

Une vérité chuchotée

Mais il y a pire. Une vérité qu’on ose à peine chuchoter dans les couloirs des chancelleries. Cette vérité est la suivante : plus les fonctionnaires internationaux proviennent de pays corrompus et dictatoriaux, plus les risques qu’ils aient des réflexes corrompus et dictatoriaux sont élevés.

Parlez-en au Secrétaire général de l’ONU qui est incapable de savoir où exactement aboutissent les sommes pharamineuses que dépense chaque année son organisation. Rien d’étonnant quand on sait que les trois-quarts des pays membres de l’ONU sont extrêmement corrompus.

Ce qui ne signifie pas que les fonctionnaires issus de pays dictatoriaux et corrompus sont tous dictatoriaux et corrompus, ou qu’à l’inverse, ceux qui proviennent de pays démocratiques et peu corrompus sont nécessairement de bons et intègres administrateurs. Il s’agit d’une simple question de probabilités et de cultures administratives.

Or, l’OIF compte beaucoup d’administrateurs qui proviennent de pays dictatoriaux et corrompus. Il n’est pas étonnant que ses employés se plaignent de gestion opaque, de traitements dégradants ou de malversations. Dans un tel contexte, il est inévitable que certains dirigeants abusent des fonds qui leurs sont attribués. Inévitable qu’ils se comportent en petits dictateurs. C’est l’exemple qu’ils ont reçu dans leur pays d’origine pendant toute leur vie.

Quelques solutions

Pour échapper à ces problèmes, l’OIF doit devenir plus qu’un instrument politique entre les mains de certains États et davantage qu’une planque pour fonctionnaires en fin de carrière.

Elle doit résolument défendre le français, en commençant par distinguer dans ses rangs entre les pays dont le français est réellement la langue commune, ceux dont il est une des langues communes et ceux qui font semblant d’y accorder une importance particulière. Ces trois cas de figures devraient conférer trois statuts différents aux pays membres de l’OIF.

Elle doit avoir à sa tête des diplomates et des gestionnaires d’envergure internationale qui sont capables de tenir tête à des dirigeants politiques qui voudraient l’instrumentaliser.

Elle doit avoir les moyens financiers de ses ambitions, et donc des budgets renouvelables sur plusieurs années.

Afin de minimiser la corruption, ses budgets devraient tous être soumis annuellement à un audit financier public indépendant.

Mais avant tout, il faut que les dirigeants des vrais pays francophones croient à sa mission. C’est là son plus grand défi.