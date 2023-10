Les Diamondbacks reviennent de l’arrière et l’emportent

Les Diamondbacks de l’Arizona l’ont emporté 2 à 1 grâce à un point de Pavin Smith en neuvième manche face aux Phillies de Philadelphie, et reviennent par le fait même à 2 à 1 dans la série opposant les deux formations.

Encore une fois, les Phillies de Philadelphie ont réussi à gérer l’attaque des Diamondbacks de l’Arizona, mais ce ne fut pas assez cette fois-ci. Avant le troisième match de cette série de championnat de la Ligue nationale de baseball, le gérant des Phillies, Rob Thomson, avait partagé sa stratégie pour mettre ses adversaires au tapis.

«J'ai dit aux gars au début de la série que si nous prenons soin du baseball défensivement et ne leur donnons pas de passes gratuites, on pourra éliminer une partie du chaos qu'ils créent parce qu'ils sont vraiment bons dans ce domaine, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes. [...] Ils profitent des erreurs et vous devez les éliminer. Je pense que nous l'avons fait.»

C’est ce qu’ils ont fait, mais un événement précis a fait changer les choses dans la rencontre.

Après avoir ouvert la marque par l’entremise de Bryce Harper en septième manche, les choses ont tourné au vinaigre pour le club de la Pennsylvanie. Tandis que les lanceurs de l’équipe n’avaient presque rien alloué à l’adversaire – le partant Ranger Suarez a d’ailleurs retiré sept joueurs sur des prises sur l’ensemble de la partie – la présence au monticule d'Orion Kerkering a été un désastre.

Ce dernier a alloué trois coups sûrs, soit autant que Suarez lors de ses 5,1 manches de jouées, en plus du point égalisateur de l’Arizona grâce à un double de Lourdes Gurriel Jr. Kenkering a directement été remplacé par Jose Alvarado après cette malheureuse séquence.

Les Diamondbacks, quant à eux, ont pour la première fois dans cette série été dans le coup, et ça a payé. Ils ont envoyé la balle en lieu sûr à huit reprises.

Le partant Brandon Pfaadt a été encore meilleur que son vis-à-vis du côté des Phillies, ayant passé neuf adversaires dans la mitaine.

Les hommes de Torey Lovullo auront l’occasion de créer l’égalité dès vendredi à l’occasion du match numéro quatre.