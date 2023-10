«Marchands de douleur»: Emily Blunt, Chris Evans, vendeurs efficaces de fentanyl

Emily Blunt et Chris Evans sont les têtes d’affiche de la comédie satirique Marchands de douleur, de David Yates (quatre des Harry Potter), sur la manière dont le fentanyl s’est imposé sur le marché.

L’histoire ressemble à celle de l’épidémie d’OxyContin décrite dans l’excellente série Dopesick de Disney+ avec Michael Keaton, puis dans la moins bonne Painkiller de Netflix, à ceci près que Marchands de douleur se concentre exclusivement sur la manière dont les vendeurs, ou plutôt les vendeuses particulièrement affriolantes, ont réussi à imposer le fentanyl comme médicament antidouleur de choix... et la façon dont les méthodes de vente ont précipité la chute de la start-up.

«Le secret, c’est de trouver la mince ligne grise», explique Pete Brenner (Chris Evans), directeur du marketing pour une compagnie pharmaceutique au bord de la faillite et qui embauche Liza Drake (Emily Blunt), mère monoparentale dans le besoin qui met tout l’enthousiasme de son désespoir dans son nouvel emploi. Et ça marche. Tellement que Pete et Liza doivent recruter plusieurs dizaines de nouveaux vendeurs qui s’acquittent eux aussi de leur tâche avec une célérité d’autant plus fervente que la firme leur verse 100$ par ordonnance.

«Les docteurs sont aussi cupides et obsédés que n’importe qui», explique Liza en voix hors champ dans l’un de ses commentaires particulièrement assassins sur les réunions de médecins. Le scénario, signé par Wells Tower, est l’adaptation du livre de Evan Hughes qui décrit la manière dont la start-up a engrangé des millions, dévoilant au passage le fait que tant l’industrie pharmaceutique que le système de santé sont en ruines.

Malgré ou à cause de l’humour grinçant, le long métrage de 122 minutes se regarde comme on dévore un polar. En s’étonnant à chaque fois de la façon dont la réalité dépasse la plus folle des fictions et en ayant envie, après le visionnement, d’exiger non pas une refonte, mais une réfection complète du système.

Marchands de douleur est présenté sur les écrans dès le 20 octobre et sur Netflix dès le 27 octobre.

Note: 3,5 sur 5