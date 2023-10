Michael Andlauer a quitté le Canadien pour gagner une coupe Stanley

C’est le propriétaire du Canadien de Montréal Geoff Molson qui a encouragé son associé Michael Andlauer à acquérir les Sénateurs d’Ottawa et celui-ci estime désormais avoir une meilleure chance de remporter la coupe Stanley.

L’homme d’affaires est sur un nuage depuis que son offre pour la concession ontarienne a été retenue. Les «Sens» connaissent un bon début de saison,et c’est exactement ce qu'il faut au quinquagénaire pour accomplir son rêve.

«Ne le voyez pas du mauvais côté, j’ai eu une excellente relation de 13 ou 14 ans avec Geoff et le groupe de partenaires. Ils sont toujours ensemble, excepté pour moi, et ç’a été collaboratif. Mais mon désir en tant que propriétaire minoritaire avec le Canadien de Montréal était de gagner une coupe Stanley», a confié Andlauer, jeudi, lui qui a été invité à s’adresser aux médias dans le cadre du déjeuner mensuel du maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, à l’hôtel de ville.

«Je ne crois pas que nous étions tout à fait alignés, a-t-il ajouté à propos de sa relation avec Molson. Je n’irai pas dans les détails. Geoff a le dernier mot et je respecte ça. J’ai été là pour lui quand il a eu besoin de moi et il y a eu des moments de frustration. Je joue pour gagner.»

Le Canadien opère une reconstruction depuis quelques saisons et il semble que la patience d’Andlauer a des limites. Heureusement pour lui, Molson l’a soutenu dans ses démarches et a récupéré les parts de l’Ontarien à son départ.

Andlauer aurait même demandé à Molson de s’allier à lui pour présenter une offre pour les Sénateurs. Le propriétaire du Tricolore l’a plutôt encouragé à battre de ses propres ailes.

«Je me suis dit : «Mon Dieu, c’est une opportunité». Ottawa est entre deux marchés majeurs. J’aime être sous-estimé. Ç’a piqué mon intérêt et en plus, l’Ontario n’a pas eu de coupe Stanley depuis longtemps et je voulais en ramener une ici.»

Il n’a pas non plus perdu de temps pour faire sa place dans la communauté, participant à plusieurs événements publics et visitant régulièrement le Centre Canadian Tire. Pas de doute là-dessus, Andlauer est excité.

«Je n’ai jamais fait cela auparavant, mais j’ai pris tellement d’égoportraits dans l’aréna au cours des dernières semaines. Les égoportraits que je veux prendre sont ceux avec la coupe», a-t-il lancé.

