Nicaragua: douze prêtres transférés au Vatican après leur libération

Douze prêtres catholiques arrêtés au Nicaragua ont été relâchés et transférés à Rome après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de Daniel Ortega et le Vatican, ont indiqué jeudi des responsables.

Le groupe de religieux qui avaient critiqué le leadership d'Ortega ne comprend pas Mgr Rolando Alvarez, qui, pour la deuxième fois, a choisi la prison plutôt que l'exil.

Le président Ortega, ennemi de longue date des États-Unis, s'est heurté ces dernières années à l'Église catholique après des propos du pape François qui a qualifié son gouvernement de dictatorial.

«Un accord a été conclu» avec le Saint-Siège «pour le transfert vers le Vatican des 12 prêtres qui, pour différentes raisons, ont été poursuivis et qui sont partis à Rome, en Italie, cet après-midi», a écrit le gouvernement de Managua dans une note mercredi.

Le document ne détaille pas les accusations portées contre les prêtres, ni précisé combien d'entre eux ont été emprisonnés ou bien assignés à résidence.

Selon des médias d'opposition, les prêtres étaient des «prisonniers politiques» qui avaient été arrêtés pour avoir critiqué le gouvernement ou pour avoir apporté leur soutien aux manifestations de 2018 contre Ortega.

Au Nicaragua, près de la moitié des 6,3 millions d'habitants sont catholiques.

Mais les relations entre le Vatican et le gouvernement se sont détériorées lors des manifestations, qui ont duré au moins trois mois avec des routes bloquées et des affrontements entre l'opposition et les partisans du gouvernement.

Plus de 300 personnes sont mortes lors de ces violences, selon l'ONU.

Le gouvernement de Managua considérait les manifestations comme une tentative de coup d'État soutenue par Washington, tandis que les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays, ainsi que les organisations internationales, l'ont accusé de mener une répression politique.

Les États-Unis et l’UE maintiennent des sanctions contre le gouvernement nicaraguayen.

En août, l'Université d'Amérique centrale de Managua, dirigée par les jésuites, a annoncé qu'elle suspendait ses cours ainsi que toutes ses activités après l'annonce par le gouvernement de la saisine de tous ses biens, l'accusant de terrorisme.

Álvarez, évêque de Matagalpa, a été condamné en février à 26 ans et quatre mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles et outrage.

Avant sa condamnation, l'évêque qui est né au Nicaragua mais formé en Espagne et au Vatican, avait refusé d'être expulsé aux États-Unis avec plus de 200 autres opposants libérés par le gouvernement et était retourné en prison.

En outre, l'évêque de 56 ans a été privé de sa nationalité nicaraguayenne et de ses droits civiques à perpétuité.

Mgr Alvarez, qui avait été arrêté en août 2022 et transféré à Managua, avait critiqué ouvertement les restrictions à la liberté religieuse sous le gouvernement Ortega.