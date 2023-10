On veut vous obliger à donner vos organes

Connaissez-vous le projet de loi 194 ? Il a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec par le député libéral André Fortin. Son intention est bonne, mais son éthique m’apparait quelque peu problématique, d’autant plus que son efficacité est plutôt mitigée.

Sera-t-il un jour adopté ? La question se pose, compte tenu que les élus ont accepté de l’étudier en commission parlementaire.

Ce projet de loi instaurerait une présomption de consentement au don d’organes ou de tissus après le décès. Autrement dit, vous n’auriez plus besoin de faire savoir votre consentement pour un don d'organes, mais plutôt votre refus. Auquel cas, on vous prélèverait vos organes. Cette nouvelle disposition s’appliquerait aux adultes et aux mineurs.

Il est spécifié dans ce projet de loi que l’équipe médicale chargée du prélèvement doit en parler avec la famille au cas où le donneur aurait fait savoir son refus, sauf si deux médecins attestent par écrit l’urgence de l’intervention et l’espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d’en améliorer sensiblement la qualité. Il suffirait donc de justifier cette décision par une amélioration de la qualité de vie.

En d’autres mots, votre jeune de 15 ans est à l’hôpital pour une chirurgie. L’opération tourne mal et il est dans un état de mort cérébrale. Dans ce nouveau système, votre fils devient un donneur automatiquement. Deux médecins décident qu’il y a urgence et lui retirent ses organes sans vous en parler. Ça commence bien votre deuil!

Éthique et droit

Dans la Charte québécoise des droits et libertés, il est clairement dit que toute personne a le droit à son intégrité physique. Ce projet de loi respecte-t-il la Charte? Dans tous les cas, il pourrait être contesté sans avoir la protection de la clause nonobstant.

Au plan éthique, je m’interroge. On peut supposer que des personnes feront savoir son refus, mais croyez-vous vraiment que toutes les personnes concernées le feront ? Comment seront protégés les personnes vulnérables?

En France – pays qui a implanté ce système depuis 1976 et l'a réitéré en 2016 – il existe un Registre national des refus. En 2021, elles n’étaient que 300 000 personnes à avoir fait savoir leur refus sur une population de 67 000 000. Croyez-vous vraiment que les autres sont tous des donneurs d’organes?

Où est le problème?

Au Québec, le registre des consentements compte 3,3 millions de personnes sur une population d’environ 8 700 000. C’est tout de même un score honorable! Les Québécois sont généralement en faveur du don.

Le problème ne semble donc pas être le consentement, mais plutôt l’organisation des hôpitaux et leur détection rapide des donneurs dont la mort est imminente. Autrement dit, détecter les organes avant qu’ils ne soient inutilisables.

Par ailleurs, à partir du moment où une personne donne son consentement, il m’apparaît évident qu’il ne devrait pas être possible à sa famille d’invalider son choix, à moins qu’elle soit mineure. Or, en 2021, bien que cinq Québécois sur dix par million d’habitants étaient inscrits au registre des dons, 26% des références ont été refusées à la demande de la famille.