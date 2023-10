Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 20 octobre qui valent le détour.

Rugby: Nouvelle-Zélande c. Argentine

AFP

La tâche s’annonce dantesque pour l’Argentine, qui affronte les puissants Néo-Zélandais en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Ces derniers ont livré un match de grande classe contre l’Irlande en quart de finale, et tout indique qu’ils continueront sur cette voie contre les «Pumas». Quant aux Argentins, ils ont causé la surprise en éliminant le Pays de Galles. Les deux derniers matchs entre les deux nations se sont terminés largement en faveur des «All Blacks», et dans l’histoire, l’Argentine ne les a battus qu’à une seule reprise en 24 occasions.

Prédiction: Nouvelle-Zélande et plus de 48,5 points – 1,75

Hockey : Rocket de Laval c. Americans de Rochester

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les attentes sont plus hautes que la saison dernière pour le Rocket, qui compte sur plusieurs bons espoirs du Canadien de Montréal dans ses rangs. Les blessures d’Emil Heineman et de William Trudeau viennent jeter de l’ombre sur les performances de Joshua Roy ou des jeunes vétérans Lias Andersson et Joel Armia, qui mènent l’équipe avec quatre points. Les hommes de Jean-François Houle ont perdu leurs trois premiers matchs, dont deux face aux Canucks d’Abbotsford. Les Americans, leurs prochains adversaires, les ont aussi vaincus 5 à 4 en prolongation, mercredi. Encore une fois à la Place Bell de Laval, les favoris locaux tenteront de trouver une solution à leurs déboires.

Prédiction : Victoire du Rocket de Laval – 1,85

Soccer: RC Lens c. Le Havre AC

AFP

Le début de saison n’a pas été facile pour le RC Lens, mais les choses vont mieux puisque le club nordiste n’a pas perdu à ses cinq dernières sorties, et s’est même offert un succès contre Arsenal en Ligue des Champions. La dynamique n’est pas la même pour les Havrais, qui se sont inclinés coup sur coup contre Lille et Marseille. Les hommes de Franck Haise ont l’occasion de monter dans le haut du tableau en cas de victoire, et si l’on se tient à leurs récentes sorties, on pourrait bien les voir triompher.

Prédiction: Victoire du RC Lens – 1,80