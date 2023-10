Faux billets de médecin, CV inventé et réclamations bidon chez Revenu Québec

Faux billets de médecin, CV inventé de toutes pièces, réclamations bidon... Revenu Québec a licencié sept de ses propres employés pour fraude en l'espace d'à peine cinq ans, a appris Le Journal en réponse à une demande d’accès à l’information.

L’organisation, qui a pour mission de veiller «à ce que chacune et chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle ou il a droit», a dû remercier certains de ses travailleurs pour faire le ménage vu la gravité des fraudes.

«Il y a eu sept congédiements depuis cinq ans, dont quatre falsifications de billets médicaux, une falsification d’un curriculum vitæ et deux fausses réclamations du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant», a indiqué au Journal le responsable de l’accès à l’information chez Revenu Québec, Mario Jean.

En comparaison pour la même période, il n'y a eu aucun congédiement au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), pas plus qu'au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ni à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

En juin dernier, Le Journal avait rapporté que Revenu Québec avait dû intervenir auprès d’employés qui ont consulté des dossiers sans en avoir eu l’autorisation ces trois dernières années en leur imposant 114 suspensions, 30 réprimandes et 8 congédiements.

Surpris par le nombre

D’après Claude Mathieu, professeur titulaire à l'École de gestion de l’Université de Sherbrooke, responsable du programme de lutte contre la criminalité financière, on aurait pu s'attendre à voir davantage de cas.

Fournie par l'Université de Sherbrooke

«Je suis surpris que les nombres soient peu élevés considérant que la fraude interne est omniprésente dans les organisations», a-t-il analysé.

«Le mot “fraude” peut faire peur, mais il faudrait élargir pour voir les conflits d'intérêts, les inconduites et les abus de pouvoir également», a-t-il ajouté.

Pour Damien Bancal, auteur et spécialiste en cybersécurité, ce type de «fraude aux faux documents» prend de l’ampleur.

«Les sites pirates offrant des faux papiers ou documents contrefaits sont de plus en plus nombreux. Heureusement, les outils et les techniques pour les détecter se modernisent», a-t-il souligné.

Invité à réagir, le cabinet du ministre des Finances, Eric Girard, s’est refusé à tout commentaire, en renvoyant la balle à Revenu Québec.

Revenu Québec se défend

Revenu Québec a répondu en affirmant insister sur l’importance de préserver le lien de confiance avec le public, notamment en veillant à ce que ses dirigeants et son personnel évitent de se placer en conflit d’intérêts.

«Revenu Québec accorde une importance primordiale à l’application de ses règles déontologiques vu le caractère confidentiel et sensible de certains de ses dossiers», a déclaré son porte-parole Claude-Olivier Fagnant.

L’organisation souligne avoir rehaussé les mesures disciplinaires en cas de manquements à la confidentialité.

«Revenu Québec évalue également la possibilité de revoir à la hausse les amendes actuellement prévues à la Loi sur l’administration fiscale afin de prendre en compte les modifications apportées par la loi 25 qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 2023», a conclu Claude-Olivier Fagnant.