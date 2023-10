Pourquoi un référendum sur le tramway est une très mauvaise idée

Soumettre le projet de tramway à un référendum s’avère une très mauvaise idée, et ce, pour d’innombrables raisons.

D’abord, approuvé par tous les partis à l’Assemblée nationale, le projet bénéficie d’un important financement de quatre milliards de dollars. Certes, ces coûts devront être ajustés, comme le sont ceux de tous les projets d’infrastructures dans le contexte économique inflationniste actuel.

Le fédéral s’est ainsi engagé, en mars, à financer 40% des coûts du tramway, peu importe le prix. Cela s’ajoute aux sommes promises par Québec, qui se chiffrent à 1,8 milliard pour le moment.

C’est beaucoup d’argent en jeu, que la région ne peut certainement se permettre de perdre au profit d’une autre ville canadienne, où irait l’argent fédéral pour un autre projet de transport structurant, si celui de Québec était rejeté.

Puis, comme le gouvernement du Québec a autorisé des dépenses de 924,6 M$, la Ville de Québec a déjà investi 341,1 M$ en planification, activités et travaux préparatoires. Il s’agit de sommes considérables, qui ont occasionné de nombreuses entraves et travaux sur le territoire de Québec. Imaginez, c’est l’équivalent d’un Centre Vidéotron qu’on jetterait aux poubelles.

Une réflexion de 45 ans

Il est par ailleurs tout à fait faux de prétendre que la population de Québec n’a pas été consultée sur le tramway. Quiconque connaît l’histoire du projet sait qu’elle l’a été à tort et à travers depuis près de 15 ans.

Les premières consultations sur le Plan de mobilité durable, dont la pièce maîtresse était un tramway, remontent en effet à 2009.

Après plusieurs études, une vaste consultation a eu lieu en 2018, suivie d’une autre en 2022, avec l’arrivée du maire Bruno Marchand.

La réflexion sur le tramway à Québec remonte, quant à elle, à... 1968! Le rapport Vandry-Jobin avait alors envisagé la construction d’un tramway, qui est revenu dans quatre autres rapports jusqu’aux années 1990, où il a été identifié comme le mode le mieux adapté à Québec pour développer le transport en commun.

En 2003, une étude de faisabilité et d’opportunité recommande la construction d’un réseau de tramway à Québec, qui est ensuite inscrit dans le plan stratégique du RTC et dans le plan d’aménagement de la Ville.

Après une étude d’avant-projet de tramway réalisée en 2007, le Groupe de travail sur la mobilité durable a déposé, en 2011, un rapport qui recommande l’implantation d’un tramway comme outil de développement urbain et élément structurant du réseau de transport collectif de Québec.

En 2015, un rapport de faisabilité tramway/SRB est dévoilé et le tramway s’avère la meilleure solution à long terme. Québec et Lévis optent cependant pour le SRB, faute de financement, mais il faudra transformer le tout en tramway dès 2040, car le système ne répondra déjà plus aux besoins.

Test de l’urne

Le premier ministre Legault dit vouloir consulter la population sur les projets de transport. Mais consulter qui au juste? L’ensemble des citoyens canadiens, qui vont tous payer pour le projet de Québec? Ça s’arrête où?

Le tramway a pourtant passé haut la main le test de l’urne lors des élections municipales de 2021, des élections provinciales de 2022 et dans l’élection partielle dans Jean-Talon.

Enfin, questionnés sur la possibilité de tenir un référendum sur le tramway, des experts en science politique et en aménagement consultés par Le Journal ont tranché en majorité qu’il s’agirait d’une catastrophe institutionnelle et d’un dangereux précédent.

L’expertise existe et doit être prise en compte, bien plus que les ambitions électorales de certains élus de la région, qui ont depuis longtemps pris le pas sur les intérêts de Québec.