Quand j’espionnais mon patron Serge Laprade...

La semaine dernière, Serge Laprade mettait fin à un demi-siècle de secret quant à sa relation avec son agent, Daniel Arsenault, qu’il a enfin épousé au grand jour.

Mes félicitations aux mariés qui auraient pu souligner leurs noces d’or directement au moment de se dire oui!

Mais laissez-moi vous parler un peu de cet homme étonnant, Serge Laprade, qui a déjà été... mon patron!

Eh oui, Serge Laprade fait partie de ces gens tellement surprenants, qui ont tellement de cordes à leur harpe, qu’ils semblent mener plusieurs carrières en même temps.

Directeur de station

C’était au début des années 1970 à la station CKLM, la seule qui était française «mur à mur» 24 heures par jour.

Laprade était alors déjà une vedette de la chanson.

Au travail, à la station, tout le monde le surnommait le Beau Brummel.

Déjà, il ne cachait pas son homosexualité à ses collègues, mais c’était un secret pour le grand public, pour assurer sa carrière, et nous le respections scrupuleusement.

Comme il était diplômé en science politique à l’Université de Montréal, les grands patrons de CKLM avaient confié à Serge Laprade la tâche de gérer les tempéraments du personnel de la station et de relever ses cotes d’écoute décevantes.

Son soutien

Il avait un an de moins que moi, mais il était un grand médiateur, un grand professionnel... et je pouvais le suivre dans ses discussions pour rehausser la programmation, pour congédier un tel ou embaucher tel autre, parce que sa secrétaire était alors... ma blonde! Et il ne le savait pas.

Cet «espionnage» de mon patron n’a fait que l’élever dans mon estime!

Politiquement, nous divergions. Il était un fédéraliste réformiste, admirateur de René Lévesque, mais émule de Robert Bourassa.

Lorsque j’ai bravé la loi sur la censure de la radio en 1971 en interviewant clandestinement le felquiste Pierre Vallières, les grands patrons de la station n’étaient pas contents... mais Laprade m’a soutenu en invoquant la libre circulation de l’information.

Pour ce courage, depuis ce jour, je l’ai toujours respecté.