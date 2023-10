Rocky: l'acteur du légendaire Paulie, Burt Young, est mort

L'une des figures emblématiques de Rocky, Burt Young, est décédée à l'âge de 83 ans.

La fille de l'acteur, Anne Morea Steingieser, a confirmé au New York Times que son père s'est éteint le 8 octobre (23) à Los Angeles.

Né dans le Queens, à New York, le 30 avril 1940, Burt Young a commencé la boxe dans le corps des Marines et s'est entraîné avec le manager Cus D'Amato. Il a ensuite rencontré le professeur d'art dramatique Lee Strasberg qui l’a formé pendant deux ans, avant d'apparaître dans le film The Doctors en 1969.

Photo d'archives, AFP

Burt Young a ensuite joué dans The Gang That Couldn't Shoot Straight, Permission d’aimer, M*A*S*H*, Chinatown, Once Upon a Time in America, Back to School, Dernière Sortie pour Brooklyn, et d'autres. Il a également écrit et joué dans Oncle Joe Shannon en 1978.

L'acteur incarnait le beau-frère de Rocky Balboa, Paulie, rôle qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Burt Young laisse sa fille mais aussi un frère, Robert, et un petit-fils. Sa femme, Gloria, est décédée en 1974.