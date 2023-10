Véritable pièce d’anthologie

Photos fournies par l’éditeur

Après La LHJMQ : De Lafleur en passant par Lemieux et Crosby et La partie n’est pas terminée – L’histoire du Tournoi International de hockey Pee-Wee de Québec, voici Là où tout a commencé ! – L’épopée des Nordiques de Québec dans l’AMH (photo principale) un magnifique ouvrage de 175 pages, sur papier glacé, écrit, produit et édité conjointement par Jean-Pierre D’Auteuil (à droite) et Philippe Otis (à gauche sur la photo du bas). On y retrouve des faits marquants, des anecdotes, des citations, des statistiques et près de 180 photos, parfois inédites, comme celle qui apparaît sur l’endos du livre avec Jean-Claude-Tremblay et Réal Cloutier) sur l’aventure des Nordiques dans l’AMH entre 1972 et 1979. La préface est signée par l’ex-journaliste sportif de Radio-Canada Gérard Potvin. La mise en vente (39,95 $) est tout d’abord en ligne au https://billyclothing.com et par la suite, dès le 23 octobre, chez Renaud-Bray/Archambault, dans les deux Librairies Pantoute (Québec) et à la Librairie A à Z (Baie-Comeau). Une pièce d’anthologie et de collection.

Expérience Appalaches

Photo fournie par la distillerie

Dave Ricard (photo), président fondateur de la Distillerie des Appalaches, a accepté la présidence d’honneur de la soirée-bénéfice Expérience Appalaches, au profit de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, qui se tiendra le jeudi 2 novembre, dès 17 h 30, au Complexe Aquatique Multifonctionnel de Lévis, du 1065, Route des Rivières, secteur Saint-Nicolas. Au menu : 6 stations accords bouchées/Gin Kepler, dont une station sans alcool. Dessercom, partenaire de la soirée, s’engage à doubler les sommes amassées pour la cause. Renseignements, billets ou dons : https://www.mspdulittoral.com/ ou 418 903-6177.

Du Roi aux députés...

Photo fournie par la famille

Puisqu’elle est née le 19 octobre 1920 à Saint-Bernard (Beauce-Nord), Mme Lydia Fillion-Gobeil (photo) fête officiellement aujourd’hui ses 103 ans. Lors d’une fête de famille, tenue lors du congé de l’Action de grâce, ses proches lui ont remis plusieurs documents importants soulignant son anniversaire, dont un certificat signé de la main de Sa Majesté le roi Charles III, un autre de la gouverneure générale du Canada, l’honorable Mary Simon, sans oublier un document du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon. Le premier ministre du Québec, François Legault, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, et le député provincial de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont également signé des certificats pour madame Gobeil. Celle qui est encore autonome a eu 4 enfants, a 5 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Le secret de sa longévité ? L’hérédité tout d’abord, mais son optimisme inébranlable sans oublier son sourire perpétuel. Bonne fête ma chère Lydia.

Octogone 2023

Photos QSL et Archives

Robert Bellisle (photo), président et chef de la direction, QSL, le plus important opérateur de terminaux portuaires et d’arrimage sur l’axe du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, a accepté la présidence d’honneur du 2e Cocktail OCTOGONE au profit de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV) qui se tient ce soir au Cercle de la Garnison de Québec. La Fondation souhaite, avec ce cocktail, regrouper, dans un lieu prestigieux, des personnes influentes de la grande région de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et d’ailleurs au Québec, issues du domaine des affaires, des milieux politique et diplomatique ainsi que de la hiérarchie militaire. L’objectif est d’amasser cette année 200 000 $. OCTOGONE est le nom de code de la seconde conférence de Québec (photo du haut), qui s’est déroulée le 12 septembre 1944, trois mois après le débarquement de Normandie. Lors de cette rencontre historique, les dirigeants des gouvernements britannique et américain ont mis la dernière touche au plan qui devait mener à la victoire finale des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale, et préparer l’après-guerre. https://www.fondationcrfmv.com

Anniversaires

Photo d’archives

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête et pionnier de l’enseignement au Québec, son âge ? La normale plus 10... Louis José Houde, humoriste québécois, 46 ans... Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau, 15 ans... Sylvain Rivière, poète, auteur de chansons et dramaturge, 68 ans... John Lithgow, acteur de cinéma, 78 ans... George McCrae, chanteur américain connu pour Rock Your Baby, sorti en 1974, 79 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 19 octobre 2021 : Michel Nadeau (photo), 74 ans, expert en finance et gouvernance et acteur clé de l’économie québécoise (Québec Inc.)... 2020 : Louise Renaud, 98 ans, artiste québécoise attachée au mouvement des Automatistes et signataire du manifeste Refus global en 1948... 2017 : Michael Pitfield, 80 ans, ancien sénateur et greffier du Conseil privé à Ottawa... 2012 : Raymond Dumais, 62 ans, évêque de Gaspé (1994-2001)... 2011 : Fernand Gingras, 83 ans, de Saint-Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’Arbre Enchanté (Laurier Québec)... 2009 : Joseph Wiseman, 91 ans, acteur originaire de Montréal (Dr. No, le méchant du tout premier film de James Bond)... 2005 : Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, la veuve de l’ancien premier ministre René Lévesque... 1992 : Willie Lamothe, 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise... 1985 : Alfred Rouleau, président de Desjardins de 1972 à 1981.