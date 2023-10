Xi Jinping dit vouloir travailler avec l'Égypte pour stabiliser le Proche-Orient

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi lors d'une rencontre à Pékin avec le premier ministre égyptien Moustafa al-Madbouly que la Chine souhaite «apporter» davantage de «stabilité» au Proche-Orient, selon un média officiel.

Les propos du chef de l'État chinois interviennent dans le contexte de la guerre Israël-Hamas. L'Égypte est frontalière de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste palestinien.

«La Chine est disposée à renforcer sa coopération avec l'Égypte dans divers domaines (...) et travailler avec elle afin d'apporter plus de certitude et de stabilité à la région et au monde», a déclaré Xi Jinping à son hôte, selon la télévision publique CCTV.

«La Chine et l'Égypte sont de bons amis qui partagent les mêmes objectifs et se font confiance, et sont également de bons partenaires qui travaillent ensemble pour le développement et la prospérité commune», a indiqué M. Xi.

«La situation internationale et régionale connaît actuellement des changements profonds et complexes.»

La Chine est également disposée à travailler avec l'Égypte afin de «sauvegarder conjointement l'équité et la justice internationales ainsi que les intérêts communs des pays en développement», a-t-il déclaré.

L'aide humanitaire attendue par les Palestiniens de la bande de Gaza va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l'Égypte, ont annoncé les présidents américain et égyptien.

Des dizaines de camions remplis d'aide internationale attendent en Égypte depuis des jours de rentrer à Gaza.

Les relations entre la Chine et l'Égypte se sont renforcées ces derniers mois. Le pays d'Afrique du Nord-Est doit devenir un membre officiel du groupe des économies émergentes BRICS à partir de l'année prochaine.

«La Chine félicite l'Égypte pour son adhésion au mécanisme de coopération des BRICS et est certaine que cela donnera un nouvel élan à la coopération des BRICS», a indiqué Xi Jinping à Moustafa al-Madbouly, selon CCTV.