Félicitations à mon ami Serge (Buddy) Cloutier de Saguenay qui fête officiellement aujourd’hui ses 50 ans de carrière radiophonique. Le petit gars d’Orsainville à Québec avait été engagé par Guy Lemieux le 20 octobre 1973 pour travailler à la radio de CJRP 1060. Depuis cette date, Buddy a toujours travaillé ou collaboré avec des stations de radio. Parmi les faits saillants de sa carrière : la couverture des Jeux olympiques de 1976, la description des matchs des Remparts de Québec et des Saguenéens de Chicoutimi, l’animation de lignes ouvertes, la couverture du combat Leonard-Duran au Stade olympique et plusieurs autres moments importants dont son déménagement au Saguenay en 1988. Serge collabore encore, avec ses commentaires sportifs, à des émissions sur les ondes CHOC FM 88,7 à Pont-Rouge et à CKAJ 92,5 Saguenay et par ses temps libres, il accompagne des groupes pour Incursions Voyage. Maniaque de golf (il joue 100 rondes par été), vous devriez le retrouver aujourd’hui dans les allées du Club de Saguenay. Si vous le croisez, demandez-lui de vous chanter quelques lignes du succès de Robert Demontigny Pense un peu à moi. Sur l’une des photos, on le voit en compagnie de l’ex-hockeyeur Réal (Buddy) Cloutier, les deux se connaissaient depuis l’âge de 12 ans. Lâche pas Buddy !

Photo fournie par L’AISQ

C’est sous ce thème que l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) a tenu son cocktail-bénéfice le 5 octobre au Domaine Cataraqui sous la présidence d’honneur de Pistagnesi-Doyon, agence de souscription en assurance de dommages de Québec. La soirée a permis d’amasser la somme record de 41 000 $ (incluant un don de 10 000 $ de la Fondation Martin Milot) dédiés aux projets d’habitation inclusive, au Répit spécialisé à domicile et au soutien des personnes et des proches touchés par la déficience intellectuelle et l’autisme. Sur la photo, de gauche à droite : John Mackay, président du CA et Gilles Beaulé, directeur général de l’AISQ ; Maxime Dufresne, v.-p. des opérations et Catherine Dufresne, directrice des ressources humaines et marketing de Pistagnesi-Doyon et Bertrand Alain, animateur de la soirée.

La guerre aux sucres raffinés

Photo fournie par Madame Labriski

Affamée d’innovation alimentaire, Madame Labriski (photo) accroît sa présence dans les IGA du Québec en lançant une gamme complète de produits sucrés avec des dattes. Galettes ultramoelleuses, mélanges secs (les seuls sans sucre raffiné au Québec !), dattes en poudre, sirop de dattes et sauces barbecue, la guerre aux sucres raffinés est officiellement déclarée dans tous les rayons de l’épicerie. La gamme Madame Labriski promet moins de sucres, moins de calories vides, plus de fibres et de meilleures valeurs nutritionnelles que les produits comparables. Pour déguster des biscuits véganes, des galettes fraîches ou des pains santé prêts en un rien de temps, les nouveaux mélanges secs sont innovants et tout simplement décadents. Disponibles en quatre variétés (Classique aux pépites, Divine Avoinette, Amoureux du chocolat, Banane Joyeuse), ils sont les seuls produits du genre sans sucre raffiné ajouté au Québec.

Une institution nonagénaire

Photos fournies par Équipe Brouillard

En affaires depuis 1934, Pneus Ratté célébrera, au cours des prochains mois, son 90e anniversaire. Plus ancien réseau d’ateliers de pneus et mécanique au Québec, le tout premier magasin de pneus, fondé par Adrien Ratté, a vu le jour au 108, boulevard Charest Est, près de la rue du Pont, où se dressent aujourd’hui les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency. Nommé à l’époque Ratté Tire Shop (photo), l’atelier était spécialisé dans la réparation et l’installation de pneus et distribuait des produits des plus grandes marques. Durant la Première Guerre, alors que les pneus se font rares, Adrien Ratté se lance dans l’industrie du rechapage. Au plus fort de la production, Pneus Ratté rechapait plus de 12 000 pneus par année. 90 ans plus tard et plus de 40 M$ investis en acquisitions et agrandissements depuis 2000, Pneus Ratté compte aujourd’hui 23 points de vente partout à travers la province, une boutique en ligne et plus de 250 employés. Et la 4e génération de propriétaires, Charlyne, vice-présidente, et Stéphane Ratté, président (photo), n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Anniversaires

Photo AFP

Kamala Harris (photo), première femme noire vice-présidente des États-Unis, 59 ans... Marcus, garçon d’Isabelle Boulay, 15 ans... Patrick Senécal, romancier québécois, 56 ans... Julie Payette, ex-gouverneure générale du Canada et ex-astronaute québécoise membre de l’équipage de la navette Discovery en 1999, 60 ans... Guy Chouinard ex-entraîneur au hockey junior et ex-joueur de la LNH (1974-84), 67 ans... Daniel Prévost, acteur français (Cheval dans Le dîner de cons), 84 ans.

Disparus

Photo tirée de Facebook: Éditions Du Boréal

Le 20 octobre 2022 : Jacques Brault (photo), 89 ans, poète, dramaturge et essayiste québécois, auteur de pièces de théâtre, de romans et de courtes fictions, de traductions et de plusieurs ouvrages phares de la critique littéraire canadienne... 2020 : Bill Mathis, 81 ans, porteur de ballon américain de la NFL qui a couru pour 3 589 verges entre 1960 et 1969 pour les Jets de Ny entre autres... 2019 : Eric Cooper, 52 ans, arbitre américain dans les ligues majeures de baseball au cours des 21 dernières années... 2018 : Gaétan Gervais, 74 ans, auteur, historien et professeur canadien franco-ontarien... 2017 : Justin Reed, 35 ans, ex-joueur de basketball américain (NBA)... 2016 : Michael Massee, 64 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles de méchant à la télévision et au cinéma... 2015 : Gilles Marcotte, 90 ans, écrivain, professeur émérite, critique et figure de la littérature québécoise... 2014 : Patrice Vincent, 53 ans, adjudant pompier militaire Forces armées canadiennes... 2014 : Oscar de la Renta, 82 ans, styliste dominicain... 2014 : Christophe de Margerie, 63 ans, patron du groupe pétrolier français Total... 1994 : Burt Lancaster, 80 ans, acteur américain... 1993 : Frédéric, 54 ans, peintre originaire de l’Estrie... 1983 : Yves Thériault, 66 ans, romancier, auteur québécois... 1972 : Judith Jasmin, 56 ans, pionnière du journalisme électronique au Québec.