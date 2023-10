DESCHÊNES, Jacques



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Jacques Deschênes, époux de Mme Pauline Meunier. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. Il a été confié à la Résidence funéraire Boulanger pour crémation.où la famille sera présente à compter de 13h pour recevoir les condoléances. Outres son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel Deschênes, Francine Deschênes (André Boisvert), Serge Dubois, Nancy Lamarre (Ghislain Blais); ses petits-enfants : Amélie, Maude et Chloé Deschênes et leur mère Christiane Lévesque; Guillaume Tardif, Nathaniel Boisvert (Marie-Eve Boulet), Noémie Lacroix Dubois (sa mère Isabelle Lacroix), Maxime Lacroix (Gabrielle Harton), Roxanne Laverdière, Samantha Laverdière, Jérémie Laverdière, Krystale Blais; ses arrière-petits-enfants : Eléona Rose, Laurence, Marion, Eva Rose et Lou. Il était le frère de : feu Lucille, feu Juliette (feu Philippe Meunier), feu Roger (feu Marie-Marthe Blais). De la famille Meunier, il était le beau-frère de : feu Thérèse, feu Pierrette (feu Raynald Boutin), Carmen (feu Jacques Dubois), Claude (Francine Gourdeau), feu André, feu Micheline, Odette (feu Gilles Goulet), feu Claudette (Claude Archambault), Roger (Suzanne Hébert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La direction des funérailles a été confiée à la :