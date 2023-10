À écouter: ce chat brise le record mondial en ronronnant aussi fort qu’une bouilloire

Une chatte du Royaume-Uni qui ronronnerait aussi fort qu’une bouilloire a raflé mardi le record Guinness du ronronnement actuel le plus fort, au grand bonheur de sa propriétaire chez qui le bourdonnement se fait aller du matin au soir.

«On a toujours su que Bella ronronnait très fort – on doit même augmenter le volume pour entendre la télévision par-dessus son ronronnement – et c'est toujours après les repas», a relaté en rigolant Nicole Spink, la propriétaire de Bella, aux Records mondiaux Guinness (GWR) mardi.

La vieille Bella, 14 ans, s’est méritée les plus grands honneurs mardi pour son fort ronronnement évalué à 54,59 décibels, soit environ l’équivalent d’une bouilloire en ébullition, et pas si loin d’une machine à laver, a précisé l’organisation.

«Les amis et la famille remarquent toujours le ronronnement fort de Bella, et tout le monde commente «c'est quoi ce bruit fort? Oh, c'est le chat. C'est juste Bella qui est heureuse!», a poursuivi sa propriétaire de Huntingdon, en Angleterre.

Et curieusement, la chatte ronronnerait partout, même chez le vétérinaire, a ajouté Nicole Spink.

C’est après avoir feuilleté le livre des records Guinness que la femme et sa fille auraient téléchargé une application pour comparer le ronronnement de leur chatte à celui du gagnant actuel, réalisant que la gourmande Bella avait des chances de le détrôner – surtout après un repas, a-t-elle relaté.

Si elle détient désormais le record du ronronnement de chat vivant le plus fort, le record de tous les temps serait détenu par Smokey, de Northampton au Royaume-Uni, qui avait atteint l’exploit de 67,8 décibels en 2011.

Il avait été égalisé par Merlin, de Devon, dans le même pays, quatre ans plus tard, mais aucun matou ne serait encore parvenu à les dépasser, selon GWR.