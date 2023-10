Adam Sandler vient en aide à un spectateur en détresse et la vidéo devient virale

Adam Sandler reçoit une pluie d’éloges depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. La raison? Le comique n’a pas hésité à interrompre un récent spectacle pour venir en aide à un admirateur en détresse médicale, et la vidéo de l’incident est devenue virale.

Le comédien se produisait au SAP Center de San Jose mercredi soir lorsqu’il aurait entendu une personne du public crier «urgence médicale». Il a aussitôt arrêté cette représentation de sa tournée I Missed You et demandé aux secouristes de se rendre auprès du malade.

Évidemment, le moment a été filmé par plusieurs spectateurs et s’est rapidement retrouvé sur TikTok. Dans la vidéo devenue virale, on voit l’artiste de 57 ans diriger les ambulanciers vers la personne ayant besoin d’aide et réclamer gentiment le calme dans la foule pour les laisser effectuer leur travail.

«Yo, yo, le médecin arrive?» l’entend-on demander avant de diriger les secouristes vers l’homme en question. «Très bien, voici le médecin. D’accord, d’accord, c’est parti, par ici les gars, juste là-bas à gauche.»

«Prenons quelques secondes. Laissons ces gars se concentrer», a ajouté l’artiste en lançant à la personne en détresse qui a ensuite été transportée en civière: «Tout va bien, sens-toi mieux, mon frère! Nous te souhaitons tous bonne chance.»

Les compliments et les hommages quant au sang-froid et à la compassion du comédien ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes l’ont félicité pour la façon dont il a géré la situation, et les gens présents dans la salle l’ont applaudi pour son geste.

Des sources auraient affirmé au site américain TMZ que la personne souffrante était déshydratée et qu’elle allait maintenant mieux.