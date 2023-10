Blink-182 revient en force avec «One More Time»

«Une fois de plus...» C’est ce que Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker se sont dit quelques mois après s’être réunis pour la première fois en sept ans. Après des retrouvailles sur scène très fructueuses, les musiciens nous arrivent avec un nouvel album, One More Time, le premier de Blink-182 avec cet exact trio depuis 2011. Et c’est du solide.

On se demandait comment seraient les retrouvailles au micro entre Mark Hoppus et Tom DeLonge. En 2021, le premier a souffert d’un cancer, ce qui a convaincu le deuxième de rejoindre les rangs du populaire groupe pop-punk californien qui a fait la pluie et le beau temps dans les années 1990 et 2000.

En entrevue, Hoppus avait même dit que les traitements de chimiothérapie avaient passablement affecté ses cordes vocales. Mais en écoutant One More Time, on n’y remarque rien.

Ce qui frappe justement en parcourant One More Time, c’est à quel point Tom et Mark se partagent le micro sur tous les titres. Ici, il n’y en a pas un qui veut tirer davantage la couverte de son bord. Et surtout, les voix des deux chanteurs s’harmonisent parfaitement, comme s’ils ne s’étaient jamais quittés.

Courtoisie

En plein cœur

L’album commence par Anthem Part 3, un joli clin d’œil aux deux autres chansons Anthem qui se retrouvaient sur Take Off Your Pants And Jacket (2001) et Enema of the State (1999). Durant la longue intro musicale, la batterie de Travis Barker est à l’honneur. Le musicien, qui a aussi réalisé l’album, est visiblement en pleine forme.

Dance With Me, dont le vidéoclip rend hommage aux Ramones, nous ramène ce que Blink-182 fait de mieux: des chansons entraînantes et forcément juvéniles, même si les trois gars sont tous autour de la cinquantaine. À la première écoute, les «olé, olé, olé» du refrain nous rendent perplexe. Mais avec le temps, on doit admettre qu’il y a un côté très accrocheur qui nous fait hocher de la tête.

Le cinquième titre, One More Time, est déjà un classique pour Blink-182. Assurément l’une des chansons les plus touchantes qu’ils ont écrites en carrière, les musiciens reviennent sur leurs différends des dernières années, se demandant pourquoi ça prend un accident grave [ce qui était arrivé à Travis Barker] ou une maladie [à Mark] pour qu’ils se retrouvent après une séparation. «Est-ce que je dois mourir pour t’entendre dire que tu t’ennuies de moi?» chantent-ils. Et ça nous frappe en plein cœur.

Nostalgie

Le groupe enchaîne avec l’énergique More Than You Know, un titre up tempo qui fait du bien après la ballade précédente. La nostalgie est aussi au cœur de ce disque, notamment sur When We Were Young et Childhood.

Il y a bien quelques petites longueurs vers la fin de cet album qui compte 17 titres, dont trois interludes. Mais force est d’admettre que les trois musiciens étaient grandement inspirés lorsqu’ils sont allés en studio. On peut parier que leurs nombreux fans sur le globe salueront vivement ce retour sur disque. Comme quoi l’amitié peut triompher de tout.

*** 1⁄2 étoiles