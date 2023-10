La Nuit des sans-abris: des propriétaires exigent du crédit pour louer une chambre

Après des semaines à parler d’itinérance à Québec et ailleurs, la Nuit des sans-abri a permis vendredi soir de mettre des visages sur une problématique en augmentation.

La file pour attraper quelques hot-dogs n’a fait que s’allonger après 17 h à la place de l'Université-du-Québec, devant le boulevard Charest Est. Pour l’aide vestimentaire, les bénévoles ont également été pris d’assaut.

Jean-Francois Racine

Des gens ont confié qu’un emploi à temps plein à 20 $ de l’heure ne suffisait plus pour manger à sa faim avec les autres besoins essentiels.

Depuis 1989, lors du troisième vendredi du mois d’octobre, des personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux qui vivent dans des conditions précaires ou intenables. Cette année, le groupe était particulièrement nombreux et ce n’est pas seulement une perception.

Jean-Francois Racine

Plus tôt cette semaine, le gouvernement Legault a annoncé des millions de dollars pour contrer la crise de l’itinérance.

La crise s’aggrave

« La pauvreté augmente. L’itinérance est de pire en pire et les loyers ne sont plus abordables. Les chèques diminuent aussi. Si tu décides de ne pas t’inscrire dans un programme quelconque à l’aide sociale, tu perds 200 dollars. Au lieu de 700 dollars, tu as 500 dollars. Tu vas où en chambre avec 500 dollars ? », demande Kassandra Roach.

Dans une telle situation, il est impossible de se nourrir, de posséder un téléphone ou un laisser-passer du RTC.

« C’est frustrant parce que ça n’a pas changé dans les dix dernières années. C’est pour ça qu’on reste dans la rue parfois. Il n’y a pas seulement le gouvernement qui est fautif mais les propriétaires sont responsables aussi. C’est rendu que pour louer une chambre, tu ne dois pas être sur l’aide sociale. Il y a même des endroits qui exigent du crédit pour avoir une chambre. Ça fait bientôt sept que je suis sortie de la rue mais mon crédit n’est pas très élevé encore », ajoute Kassandra.

Des solutions

Comme plusieurs autres, Sébastien B. Gingras, 32 ans, a vécu temporairement dans la rue cette année. Selon lui, les élus n’auront pas le choix d’être à l’écoute.

Jean-Francois Racine

« Ce qu’on voit, c’est la pointe de l’iceberg. Moi, j’ai eu la chance d’être bien entouré mais je suis resté trois semaines dans un punk house. D’autres ne savent pas que c’est possible de s’en sortir. J’ai des études mais avec la consommation, ce n’est pas long que tu te retrouves sur le seuil de la pauvreté, le cul sur la paille. Mais j’ai des idées et des projets », a-t-il ajouté pour donner un peu d’espoir.