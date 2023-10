En manque d’intimité, Travis Kelce achète un manoir

Trop souvent la cible des «Swifties» dans son ancienne maison, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce a remédié à la situation en se procurant un manoir à l’abri des regards.

C’est ce qu’a appris TMZ Sports, jeudi.

Il semble que les amateurs de la très populaire chanteuse Taylor Swift étaient plusieurs à tenter de l’apercevoir en allant directement à l’ancienne demeure de Kelce, soit une maison qui a pignon sur rue à Kansas City.

Pour les amateurs de football qui vivaient sous une roche depuis quelques semaines, le détenteur de deux bagues du Super Bowl et la chanteuse pop se fréquentent, et ce, au grand bonheur des paparazzis et des caméras de la NFL.

• À lire aussi: La boucle est bouclée: Travis Kelce reçoit (enfin) un bracelet d’amitié

• À lire aussi: NFL: les Chiefs font le boulot face aux Broncos

Le footballeur s’est donc procuré une immense demeure située dans un développement privé de la municipalité du Missouri. Ce dernier est beaucoup mieux protégé et lui offrira plus d’intimité. L’athlète de 34 ans a déboursé près de 6 millions $ pour la propriété de 16 000 pieds carrés et six chambres à coucher.

La nouvelle «maison» de Kelce vient avec une piscine munie d’une cascade, d’un terrain de tennis et de pickleball et d’un parcours de minigolf.