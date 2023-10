Football Rouge et Or: le porteur de ballon Kalenga Muganda disputera son premier match de la saison

À moins de 48 heures du dernier match de la saison régulière, le Rouge et Or de l’Université Laval a reçu une excellente nouvelle qui tombe à point alors que l’offensive ne carbure pas au rythme souhaité.

Victime d’une commotion cérébrale pendant le camp d’entraînement et à l’écart depuis le début de la saison, le porteur de ballon Kalenga Muganda effectuera sa rentrée, dimanche, alors que le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke sera au PEPS.

«Mon absence a été longue avec un L majuscule et mon retour au jeu fait du bien, a-t-il souligné. Je n’ai jamais été aussi impliqué que cette semaine à l’entraînement. Je donne mon cent pour cent à chaque opportunité qui se présente.»

Kalanga a-t-il craint à un moment donné de devoir faire une croix sur la saison 2023 au complet? «C’est certain que je me suis posé des questions, a-t-il exprimé. En vieillissant, tu réalises encore plus que la vie est difficile. Tu peux tomber à sept reprises, mais te relever huit fois.»

«Je tente de demeurer positif et j’y vais au jour le jour, de poursuivre Kalenga qui avait brillé de tous ses feux à la Coupe Mitchell en novembre dernier en amassant 173 verges en 24 courses dans la victoire de 27-20 face aux Mustangs de Western. C’est une belle récompense de pouvoir jouer.»

Confiance en ses moyens

Malgré sa longue inactivité, l’ancien porte-couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François et des Spartiates du Vieux-Montréal a confiance de pouvoir laisser sa marque. «Il y a toujours des questions, mais je peux toujours avoir un impact quand je joue mon meilleur football. J’ai confiance en moi et je vais donner mon cent pour cent. Que ce soit par une course, un bloc, je veux contribuer aux succès de l’équipe. J’ai travaillé fort pour revenir au jeu et ce premier match représente un bonbon. Je veux travailler et avoir du plaisir.»

Muganda a apprécié les premiers contacts à l’entraînement. «Quand j’ai reçu mon premier contact, ça faisait du bien de voir que j’étais encore debout, a-t-il raconté. Je suis un gars physique et c’est un aspect important de mon jeu. C’est le fun de retrouver les gars. Nous avons un bon groupe de porteurs et on s’entraide.»

Ses coéquipiers contents

Ses coéquipiers, notamment Kevin Mital qui a mentionné à quelques reprises en entrevue le retour éventuel de Muganda, sont très heureux, tout comme les entraîneurs.

Comment le porteur de ballon réagira-t-il après une longue absence? «Je serais plus inquiet si Kalenga était une recrue, a souligné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Il va être capable de s’ajuster assez rapidement. Ce n’est pas évident d'être à l'écart aussi longtemps, mais c’est la réalité. Tu ne regardes pas en arrière.»

Si Mital espérait le retour de son coéquipier, Shawn Valentine disait avoir hâte de faire la paire avec Muganda après avoir disputé son premier match en carrière face aux Redbirds de McGill.

Sur la touche au cours des trois dernières parties en raison d’une commotion cérébrale, Valentine a obtenu le feu vert de l’équipe médicale et il s’entraîne à plein régime cette semaine.

En plus de Muganda, le Rouge et Or pourra compter aussi sur le retour au jeu du plaqueur étoile Jean-William Rouleau qui a raté la dernière rencontre face aux Carabins de l’Université de Montréal.