Giorgia Meloni annonce qu'elle se sépare de son compagnon journaliste

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a annoncé vendredi qu'elle se séparait de son compagnon, le journaliste de télévision Andrea Giambruno, qui dans des propos scabreux enregistrés à son insu avait reconnu avoir une autre relation.

«Ma relation avec Andrea Giambruno, qui a duré presque dix ans, est terminée (...) Nos chemins se sont éloignés depuis un certain temps, et le moment est arrivé d'en prendre acte», a-t-elle écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux accompagné d'un selfie remontant à plusieurs années où on la voit souriante avec son désormais ex-compagnon et leur fille unique encore toute petite, Ginevra, aujourd'hui âgée de 7 ans.

«Je le remercie pour les années merveilleuses que nous avons passées ensemble, pour les difficultés que nous avons affrontées, et pour m'avoir offert la chose la plus importante de ma vie, notre fille Ginevra», a ajouté la première ministre, âgée de 46 ans.

Cette annonce intervient après la diffusion de déclarations d'Andrea Giambruno, 42 ans, enregistrées à son insu en marge de l'émission qu'il anime sur la chaîne privée Rete4.

Ces propos ont été diffusés cette semaine dans une émission satirique de la chaîne Canale 5, une autre chaîne du groupe Mediaset, qui appartient à la famille Berlusconi.

Dans l'enregistrement diffusé jeudi soir, le journaliste lance à une collègue: «Comment tu t'appelles? On se connaît déjà? Où est-ce que je t'ai déjà vue? J'étais saoul?» Avant d'ajouter: «Comment ma chérie? Tu sais que moi et XXX (nom censuré) avons une relation? Tout Mediaset le sait, et maintenant toi aussi. Mais nous cherchons une troisième participante. Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça te plairait?»

«Reste chez toi!»

Ces déclarations ont bien évidemment fait les choux gras des médias italiens et des réseaux sociaux, créant une situation embarrassante pour la dirigeante ultraconservatrice, au pouvoir depuis un an et qui s'était présentée durant sa campagne électorale comme «une mère chrétienne».

Andrea Giambruno, un séduisant brun aux yeux bleus à la belle prestance, avait déjà été au centre de plusieurs polémiques. En septembre, il avait parlé de "transhumance" en parlant des migrants, avant de s'excuser.

À propos du sujet douloureux des viols, il avait fait cette sortie: «Si tu évites de te saouler ou de perdre connaissance, tu évites aussi de te retrouver face à certains problèmes».

Enfin, alors que le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach en vacances en Italie se lamentait sur X de la chaleur («Si les choses continuent ainsi, ces destinations de vacances n’auront aucun avenir à long terme»), il avait répliqué sur un ton polémique: «Si ça ne te convient pas, reste chez toi».

Giorgia Meloni, conclut son message de vendredi avec cette phrase: «Que tous ceux qui ont cherché à m'affaiblir en s'attaquant à ma famille sachent que même si la goutte espère creuser la pierre, la pierre reste pierre et la goutte est seulement de l'eau».

Ses deux vice-premiers ministres lui ont exprimé leur solidarité.

Matteo Salvini, chef de la Ligue antimigrants faisant partie de la coalition gouvernementale, s'est empressé de publier sur les réseaux sociaux un message de solidarité avec son alliée mais aussi rivale politique: «Un salut très chaleureux à Giorgia, avec mon amitié et mon soutien. En avant la tête haute!»

«Giorgia, je te salue chaleureusement», a écrit sobrement de son côté l'autre vice-premier ministre, Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères et chef de Forza Italia, le parti conservateur fondé par Silvio Berlusconi.