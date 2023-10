«Je suis fatigué et épuisé»: un cri du cœur poussé par des médecins de famille de l’Ontario

Les difficultés observées par certains professionnels de la santé québécois se font aussi ressentir dans la province voisine de l’Ontario, où des médecins de famille se sentent au bout du rouleau et ont décidé de se réunir pour interpeller le gouvernement Ford.

«Je suis médecin de famille en Ontario et je me noie. L'état actuel des choses est insoutenable. Nous avons besoin d'aide», a témoigné le signataire d’une pétition lancée par l’Union des médecins de famille de l’Ontario.

«Je suis médecin de famille. Je suis fatigué, épuisé et je ne me sens pas apprécié pour le travail que je fais. Je ne tiendrai pas longtemps dans ce domaine si les choses ne s'améliorent pas», a écrit un autre.

Créée en septembre dernier, l’Union des médecins de famille de l’Ontario n’est pas un syndicat légal, mais un rassemblement de plus de 1000 membres qui trouvent que le système est défectueux.

Dans leur province, ce sont 2,2 millions de résidents qui n’ont pas accès à des soins de santé primaires, au moment où de plus en plus de médecins songent à quitter la profession.

Pour le Dr Ramsey Hijazi, médecin de famille à Ottawa et organisateur du groupe, peu d’attention est accordée au sous-financement et au fardeau des tâches administratives des médecins de famille.

«Il est devenu de plus en plus difficile de mettre en place et de gérer un cabinet de médecine familiale», a-t-il expliqué au «National Post».

Selon la médecin Dr Britt Harrison, aussi organisatrice du groupe, de nombreux médecins de famille envisagent un changement de carrière dans la province.

«Si vous demandiez à l'un d'entre nous s'il referait la même chose, la majorité dirait non», a-t-elle indiqué au média. «Nous risquons de perdre des gens tout le temps.»

L’Ontario a offert un financement pour couvrir les dépenses comme le loyer, les salaires du personnel, les services infirmiers, les dossiers médicaux électroniques ou encore les services publics.

«Toutefois, ce financement est resté stagnant pendant trop longtemps et n'a pas réussi à suivre l'augmentation des coûts et de l'inflation. En conséquence, les médecins de famille ont du mal à faire face à leurs dépenses opérationnelles de base», a mentionné l’organisation dans sa pétition.