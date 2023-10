Justin Trudeau pourrait se faire montrer la porte

Il ne règle plus nos problèmes concrets ici, dans le pays, et il nous rend mal à l’aise lorsqu’il voyage à l’étranger. Résumé court des problèmes de Justin Trudeau. Il est en train d’échapper les deux fronts : le local et l’international.

On répète souvent qu’il a encore du temps. Je suis de ceux qui croient qu’il ne faut pas le sous-estimer comme bête politique et qu’il pourrait rebondir. Mais disons que ça commence à sentir le brûlé dans sa cuisine.

Depuis 10 ans, il a mis le Parti libéral à sa main. Mais ce parti demeure une machine de pouvoir, une famille politique qui carbure aux victoires. Et il y a un point où les éminences, les opportunistes et les peureux vont se réunir autour d’un fait : le chef actuel nous amène dans le mur.

Angus Reid vient de publier un autre sondage dévastateur pour Justin Trudeau. Ce n’est pas seulement le fait que le Parti libéral soit 12 points derrière les conservateurs qui fait mal. C’est le fait que les électeurs tournent le dos à Justin Trudeau lui-même comme leader.

Résultats très mauvais

Je partage ici quelques chiffres apeurants pour le chef libéral : 57 % des Canadiens veulent qu’il ne termine même pas son mandat. Contre 28 % qui préféreraient le voir rester.

Même parmi les électeurs qui votent encore libéral, ceux qui en ont assez de lui sont presque aussi nombreux que ceux qui tiennent à lui. Perdre le soutien des partisans de son propre parti, cela soulève certainement beaucoup d’interrogations dans son caucus comme parmi les organisateurs.

Le coup le plus dur arrive quand même à la question : « Qui ferait le meilleur premier ministre ? ». Justin Trudeau avait toujours bien performé à cette question même lorsque son parti fléchissait un peu. Les choses ont drôlement changé.

Justin Trudeau arrive à 16 %, c’est décevant. C’est surtout 14 % derrière le conservateur Pierre Poilievre. Quasiment du deux pour un. Ce qui est peut-être pire encore, il arrive tout juste un point devant Jagmeet Singh qui obtient 15 %. Et sans méchanceté, M. Singh ne dégage pas l’image forte d’un premier ministre en devenir.

Prédiction

Je vous fais une prédiction : si Justin Trudeau venait à glisser derrière le chef du NPD, la panique va s’installer dans la famille rouge. Il y a de ces symboles qui dérangent trop, des constats qui détonent comme une alarme. À seulement un point devant Jagmeet Singh, Justin Trudeau est fragilisé. En termes de sondages, c’est dans la marge d’erreur.

Depuis quelques semaines, on sent Justin Trudeau plus d’attaque. Il a réussi depuis quelques semaines à réaligner le travail de son équipe autour de priorités qui touchent le quotidien (et le portefeuille) de la population.

Mais le temps presse. Même si lui a le goût de rester et d’en découdre avec Pierre Poilievre, il s’approche d’un point où son parti pourrait lui montrer la sortie.