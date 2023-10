Un tramway pour les 50 prochaines années

Depuis mon entrée en poste à la CCIQ à l’été 2020, la mobilité à Québec est assurément le sujet qui a fait couler le plus d’encre dans la région, tout en étant le plus polarisant. Aujourd’hui, j’aimerais réfléchir avec vous à la situation actuelle de notre belle ville. Malgré tous les débats, une chose est claire: toutes les études économiques et tous les sondages sur la mobilité qui ont été faits au cours des dernières années en viennent au même constat, il faut améliorer la mobilité à Québec.

Une question de besoin ou de moyen?

Cela dit, tout le monde a une opinion sur le moyen à retenir pour améliorer la situation, mais attardons-nous aux besoins. Je laisse aux experts le soin de déterminer quels sont les meilleurs moyens pour faciliter la mobilité, mais je ne parle pas seulement ici du tramway. Il faut voir l’ensemble des projets de la Capitale-Nationale.

Souvent, nous avons des préférences personnelles et malheureusement, celles-ci peuvent aller à l’encontre d’une analyse bien réalisée. C’est pour cela que les études et les sondages mettent l’accent sur les besoins en mobilité.

Il est clair que la ville a besoin d’un réseau de transport structurant afin de rester une ville attractive et compétitive. Essayez d’aller travailler dans les parcs industriels de Québec seulement en transport en commun. Vous verrez que l’exercice est difficile et parfois même impossible à accomplir. Pensons aux nouveaux arrivants qui doivent avoir accès à du transport en commun pour aller travailler. Ou encore aux travailleurs qui ne travaillent pas sur des horaires de 9 à 5, et pour lesquels il n’y a aucune solution de transport.

Écoutez la rencontre politique avec Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc via QUB radio:

Coût d’opportunité

Actuellement, ce sont les coûts associés au projet du tramway qui font les manchettes. C’est normal: l’investissement prévu est le plus important de l’histoire de Québec. Est-ce que le coût est trop élevé? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais peut-être faut-il plutôt se poser une autre question. Si nous abandonnons le projet sur la base de son coût actuel, quel sera le coût dans 10, 15 ou même 20 ans pour un tel projet structurant?

Lors du forum économique organisé par la CCIQ en 2007, plusieurs projets avaient été présentés et soumis à un vote. C’était celui du tramway qui l’avait emporté. Le coût estimé en 2007? 700 millions. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, nous en sommes à un coût de 4 milliards. Une augmentation de près de 600%! Je vous laisse faire le calcul si nous reportons ce projet de 15 ans.

Avec le projet actuel, Québec cessera d’être la seule ville de 500 000 habitants et plus au Canada sans système structurant de transport en commun. Ce projet n’est pas réalisé pour seulement 20 ou 30 ans, mais pour les 50, voire les 100 prochaines années.

Alors, réfléchissons non seulement au coût actuel, mais bien aussi au coût d’opportunité que nous perdons en remettant à plus tard un projet de réseau de transport structurant.

Steeve Lavoie est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec