Le Canadien est l’équipe qui compte le plus de Québécois dans son organisation... et de loin

Souvent critiqué dans les dernières années pour ne pas avoir assez de joueurs québécois dans leur alignement, ou pour ne tout simplement pas en repêcher assez, le Canadien de Montréal n’aura pas à vivre avec ces reproches cette saison, puisqu’il est la formation comptant le plus grand nombre de joueurs d’ici dans son organisation.

Au total, 46 joueurs québécois faisaient partie de l’alignement officiel de l’une ou l’autre des 32 formations du circuit Bettman en date de vendredi, et le CH en compte quatre: David Savard, Mike Matheson, Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Montembeault. Il s'agit du plus haut total dans la LNH, devant Vegas, Calgary, Anaheim, San Jose, Detroit et les Islanders de New York qui en comptent trois.

Kent Hughes et Jeff Gorton se sont aussi assurés de compter sur plusieurs joueurs d’ici avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey. Le club-école du Canadien présente pas moins de 11 Québécois dans son alignement en 2023-2024. Avec un total de 15 joueurs du Québec répartis entre la LNH et la LAH, le CH vient facilement au premier rang, huit devant l’organisation des Islanders de New York qui en compte sept.

Le Tricolore s’est donc placé dans une position qui lui permettra vraisemblablement d’éviter une autre tempête comme celle survenue en mai 2021, lorsque l’équipe avait disputé un match sans qu’aucun joueur né au Québec ne figure dans son alignement, une première en 112 ans d’histoire.

Sans compter que l’équipe de l’ECHL affiliée au Canadien, les Lions de Trois-Rivières, alignent une très grande majorité de Québécois depuis ses débuts.

Une marque difficile à battre

La quantité de joueurs du Québec portant l’uniforme du Canadien pendant au moins un match en saison régulière a grimpé de façon importante lors des deux dernières saisons, en comparaison aux huit précédentes.

En 2021-2022, huit joueurs développés ici ont porté l’uniforme du Tricolore pendant au moins un match, dont quatre réguliers, tandis que ce nombre a augmenté la saison dernière passant à neuf, dont toujours quatre joueurs ayant un poste à temps plein avec l’équipe.

Cette marque pourrait-elle passer à 10 cette saison? Ce n’est pas impossible, mais pas acquis non plus. La saison passée, le nombre faramineux de blessures a permis à des hockeyeurs ne faisant pas nécessairement partie de l’avenir de l’équipe d’obtenir des rappels de Laval: Frédéric Allard (3 matchs), Anthony Richard (13 matchs), Joël Teasdale (2 matchs) et Alex Belzile (31 matchs). Ces quatre joueurs ne font plus partie de l’organisation cette saison.

Qui sera la priorité?

Le CH aura toutefois des options parmi les 11 Québécois qui évoluent avec le Rocket de Laval en 2023-2024: Joshua Roy, Philippe Maillet, William Trudeau, Xavier Simoneau, Nathan Légaré, Gabriel Bourque, Zachary Émond, Tobie Paquette-Bisson, Nicolas Beaudin, Olivier Galipeau et Brandon Gignac.

Roy et Trudeau sont les deux plus beaux espoirs du lot et seront des candidats à un rappel. Toutefois, les autres devront toutefois accepter le fait que le Rocket aligne plusieurs bons espoirs du CH et que l’organisation préférera peut-être les rappeler pour les bienfaits de leur développement, à leur place.

Les Logan Mailloux, Emil Heineman, Sean Farrell, Mattias Norlinder, Jayden Struble ou Jakub Dobes, notamment, pourraient être les premières options de rappel.

Et le repêchage?

Côté repêchage, les plus fervents défenseurs des talents québécois demeurent un peu sur leur appétit, puisque l’organisation n’a repêché aucun joueur originaire du Québec dans les deux premières rondes d’un repêchage en 10 ans, soit depuis la sélection de Zachary Fucale au deuxième tour de l’encan de 2013.

Il faut quand même admettre que l’équipe de recruteurs a réussi quelques coups d’éclat dans les rondes subséquentes, mettant la main sur Harvey-Pinard en septième ronde, en 2019, ainsi que sur William Trudeau et Joshua Roy, respectivement aux quatrièmes et cinquièmes tours du repêchage de 2021.