Un déficit de près de 1700 milliards de dollars en 2023 aux États-Unis

Le déficit budgétaire des États-Unis s'est accru de 23% en 2023 par rapport à 2022, en raison notamment d'une baisse des impôts versés tant par les ménages que par les entreprises, compliquant la tâche de Joe Biden à un an de l'élection présidentielle.

Le déficit a atteint 1695 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2023, clos le 30 septembre, a annoncé vendredi le département du Trésor. Cela représente 320 milliards de plus qu'en 2022.

En effet, si les dépenses de l'État fédéral ont reculé de 2,0% l'an passé, pour tomber à 6.134 milliards de dollars, les recettes ont baissé encore plus, plongeant de 9,0%, à 4439 milliards.

En cause notamment: les recettes issues des impôts versés par les entreprises et par les ménages, qui ont diminué, respectivement, de 5 et 456 milliards de dollars par rapport à 2022.

«Après une croissance atypique des revenus en 2022, tirée par des recettes de plus-values record et la reprise (économique) historique après la pandémie, les revenus en 2023 sont tombés à 16,5% du produit intérieur brut (PIB)», a commenté l'administration Biden dans un communiqué.

En 2022 en effet, le déficit budgétaire des États-Unis s'était réduit de moitié par rapport à 2021.

L'interruption des dépenses d'urgence liées à la COVID-19 avait permis de baisser les dépenses, tandis que la forte reprise du marché de l'emploi américain avait fait croître les recettes issues de l'impôt sur le revenu, de loin la première ressource de l'État fédéral.

L'administration Biden a pointé du doigt la réforme fiscale de Donald Trump en 2017, soulignant que les recettes issues des impôts sont revenues «à des niveaux bas en 2023, conformes aux projections faites après l'adoption de la loi de 2017».

Et de souligner que «cette baisse des recettes a été le principal moteur de l'augmentation du déficit en proportion du PIB».

Le déficit représente en effet 6,3% du produit intérieur brut (PIB), contre 5,4% l'an passé.

L'ancien président républicain est à ce jour considéré comme le principal concurrent du président démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre 2024.

«L'administration Biden continue de se concentrer sur la transition de notre économie vers une croissance saine et durable. Ce faisant, le président et moi sommes également déterminé à relever les défis qui pèsent sur nos perspectives financières à long terme», a commenté la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, citée dans le communiqué.

«Le plan économique du président Biden construit une économie qui fait croître la classe moyenne, tout en réduisant le déficit en veillant à ce que les riches et les grandes entreprises paient leur juste part et réduisant les dépenses inutiles au profit d'intérêts particuliers», a assuré la directrice du Bureau du budget de la Maison-Blanche (OMB), Shalanda Young, dans ce communiqué commun.

Le déficit est inférieur de 31 milliards de dollars à l'estimation publiée en mars, dans le budget 2024, mais supérieure de 26 milliards à une estimation ultérieure, publiée en juillet, précise encore l'administration Biden.

Le déficit avait atteint un record historique en 2020, dépassant les 3000 milliards, en raison des dépenses liées à la crise sanitaire de la COVID-19.