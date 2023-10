Le Projet Riopelle au Diamant : splendeur visuelle pour peintre énigmatique

Même au bout de quatre heures remplies des éclairs de génie scénographiques qui ont fait la renommée de Robert Lepage et malgré de splendides prouesses visuelles qui font écho à l’œuvre de son héros, Le Projet Riopelle n’arrive pas complètement à résoudre l’énigme qu’a été le peintre Jean Paul Riopelle.

Présentée pour la première fois au théâtre le Diamant de Québec, jeudi, quelques mois après avoir vu le jour à Montréal chez Duceppe, la création d’Ex Machina met de l’avant la vie tumultueuse de cet artiste d’exception, capable du meilleur dans son art comme du pire dans sa vie privée.

Séducteur impénitent, volage, égocentrique et insaisissable, le portrait que fait Lepage de Riopelle n’est pas particulièrement flatteur dans cette pièce où sa vie est racontée dans un ordre chronologique convenu, un choix plutôt conservateur pour un artiste qui se foutait des convenances.

De Montréal où il a été l’élève de Borduas et cosigné le Refus global jusqu’à Paris, où il a connu la gloire et sa relation amoureuse la plus marquante avec la peintre américaine Joan Mitchell, en passant par New York et Montmagny, Le Projet Riopelle ne rate aucun épisode important de la vie du peintre de l'Hommage à Rosa Luxembourg sans pour autant arriver à cerner ses motivations profondes, ni sonder son âme.

En cela, Robert Lepage ne pouvait visiblement aller plus loin que ce que lui permettait son sujet, peu enclin à se livrer aux journalistes de son vivant.

Qu’on le veuille ou non, Jean Paul Riopelle demeure une énigme.

À couper le souffle

Par contre, visuellement, Lepage épate encore une fois. Le spectacle regorge de moments de grâce et d’ingénieuses trouvailles, le cadre de la scène se transformant à la fois en patinoire, en surfaces de projections, en appartement parisien ou en plage américaine, au gré des exigences du scénario.

Ainsi, voir Riopelle survoler les terres gelées du Grand Nord qui se transforment en toiles de sa série Quatuor en blanc sur les écrans est à couper le souffle. D’une grande poésie.

Le Projet Riopelle est aussi un fascinant cours d’histoire qui fait revivre l’émergence du mouvement des Automatistes, groupe d’artistes tentant de s’extirper de la Grande Noirceur de Duplessis, et ramène à la vie des personnages célèbres tels Maurice Richard, Joan Miró, Marcelle Ferron ou André Breton.

Polyvalence

Comme elle couvre plus de 60 ans, la pièce, bilingue avec sous-titres, exige une grande polyvalence des comédies, qui sont appelés à jouer plus d’un personnage.

À ce chapitre, le vétéran Luc Picard s’en tire avec honneur dans la peau de Borduas et de Riopelle vieux, mais c’est Anne-Marie Cadieux qui vole la vedette en peignant une Joan Mitchell impétueuse et caractérielle.

Gabriel Lemire (Riopelle jeune) et Noémie O’ Farrell (Mitchell jeune et Huguette Vachon) sont aussi excellents et il faut souligner à grands traits la remarquable performance d’Étienne Lou. Son Claude Gauvreau mort de chagrin après la mort de Muriel Guilbault fend le cœur en deux.