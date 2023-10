Les familles d’enfants handicapés dans la maison qui rend fou

La lourdeur extrême de la bureaucratie québécoise, c’est connu, est désespérante. C’est la maison qui rend fou d’Astérix. Pour tenter d’obtenir une pléthore de services publics, la quantité de formulaires à remplir ou à faire remplir n’a pas d’allure. Et que dire des interminables listes d’attente?

La «machine» est tellement lourde qu’elle semble avoir été taillée sur mesure pour retarder l’accès aux services ou les rendre inaccessibles. Ce pénible parcours du combattant, les familles de personnes handicapées physiquement et/ou intellectuellement le connaissent trop bien.

Une pétition présentée mercredi à l’Assemblée nationale est venue le rappeler. Initiée par L’Étoile de Pacho, un réseau de familles d’enfants handicapés, elle demande au gouvernement plus de cohérence, d’équité et d’accès aux services. Pour elles et leurs enfants.

Résumons le problème. Suivez-moi bien. Vous ne le regretterez pas.

Pour obtenir une aide minimaliste de 730 à 1100$/mois pour s’occuper de leur enfant mineur à la maison au lieu d’avoir à le «placer» par épuisement, ces familles doivent se qualifier au programme dit de supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE).

Pour être approuvé, l’enfant doit être examiné par des experts médicaux et jugé «lourdement» handicapé. Le SEHNSE relève du ministère de la Famille.

Des familles épuisées

On poursuit le parcours dans la maison qui rend fou? OK. Maintenant, pour obtenir du répit ou du soutien à domicile, les mêmes enfants doivent être évalués à nouveau par un travailleur social du CLSC.

Ce programme-là s’appelle «chèque emploi-service». Il permet aux familles se qualifiant d’embaucher des gens à la maison pour leur enfant. Mais attention. Il relève de la ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés.

Comme les évaluations du CLSC peuvent différer de celles du SEHNSE, plusieurs enfants ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit. Vous me suivez toujours? Bravo pour votre courage. Imaginez combien il en faut aux familles concernées.

Ces familles, ce sont souvent des mères épuisées et appauvries parce que le manque de soutien les oblige à rester à la maison comme jadis.

La réalité est celle-ci. Tout au long de la vie de leur enfant, de sa naissance à sa mort, ces familles seront aux prises avec une multitude de ministères, de grilles d’évaluation orwelliennes n’ayant aucun rapport avec la réalité de leur vie quotidienne, de programmes non arrimés les uns avec les autres. Etc.

Pointe de l’iceberg

Le jour où, à bout de souffle, elles devront « placer » leur enfant, elles seront prises dans les mêmes dédales bureaucratiques.

Quand les parents décèdent et qu’une sœur ou un frère adulte prend leur relève, la fratrie est précipitée dans la même maison qui rend fou. Les sœurs, comme les mères avant elles, s’épuisent et s’appauvrissent.

Pour les personnes handicapées, la solution d’un guichet unique pour les services dont elles auront besoin, du berceau au tombeau, serait pourtant tellement plus efficace.

Mais au Québec, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Une autre injustice est que les familles reçoivent nettement moins de soutien financier que les ressources d’hébergement subventionnées.

Le 6 septembre 2018, en campagne électorale, la CAQ s’était donc engagée à «rétablir un équilibre entre l’aide versée aux familles naturelles et aux familles d’accueil d’enfants handicapés mineurs et majeurs».

Ce miracle, les familles l’attendaient depuis longtemps. Or, il ne s’est pas encore matérialisé dans son entièreté.

Il empêcherait pourtant bien des familles, dont des mères et sœurs proches aidantes, de tomber au combat au point de devoir «placer» leur proche.

Surtout, en restant dans leur famille le plus longtemps possible, de nombreux enfants et adultes handicapés auraient une bien meilleure qualité de vie.