Lucie de Lammermoor à l’Opéra de Québec présente

La première production de la saison de l’Opéra de Québec, Lucie de Lammermoor de Donizetti, une coproduction avec l’Opéra de Tours, sera présentée les 21, 24, 26 et 28 octobre au Grand Théâtre de Québec.

Ce mélodrame rappelle l’histoire de Roméo et de Juliette, dans laquelle deux jeunes amants issus de familles rivales demeurent fidèles jusqu’à la mort. Cette fois, l’opéra nous transporte dans l’Écosse du XVIe siècle et présente plus particulièrement le drame de Lucie, dont le destin est marqué par les intrigues de son frère qui la mèneront à la folie et à une fin tragique.

« Avec une distribution de premier plan, le public québécois sera heureux d’applaudir des artistes d’univers divers, alliant jeunesse et expérience. Plusieurs d’entre eux sont à Québec pour la première fois. Tous ces artistes ont ma reconnaissance et mon admiration», affirme Jean-François Lapointe, directeur général et artistique de l’Opéra de Québec.

Le public de Québec aura la chance d’assister à une exécution aboutie, sous la direction du chef lyrique Jean-Marie Zeitouni. Dans le rôle-titre, Jodie Devos, une soprano colorature belge, ébahira le public, des plus fins connaisseurs aux sensibles néophytes. À ses côtés, on retrouvera entre autres Julien Dran (L’Elisir d’amore) dans le rôle de son bien-aimé Edgard, Hugo Laporte (L’Elisir d’amore, Don Pasquale, Yourcenar) dans celui du machiavélique frère de Lucie.

►Billets en vente sur le site operadequebec.com