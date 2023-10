Canadien de Montréal: Sean Monahan, une pièce encore plus importante sans Dach

Sean Monahan n’a que 29 ans. Il a déjà joué le rôle de centre de l’un des deux premiers trios avec les Flames de Calgary. Avec la perte de Kirby Dach jusqu’à la fin de la saison, Monahan n’aura pas le choix de retourner dans le passé.

L’absence de Dach provoquera un jeu de domino. L’un des premiers à ressentir les effets sera Monahan. Il changera sa chaise de troisième centre pour celle de deuxième.

«Personnellement, je crois que je peux en donner beaucoup plus, a dit Monahan à la veille du match contre les Capitals de Washington. J’ai besoin de mieux jouer. Mais quand tu perds un gars comme Kirby, tu n’as pas le choix de compter sur la réponse de l’équipe au complet. Il est une pièce importante de notre casse-tête. Nous perdons un bon joueur sur la glace, mais aussi à l’intérieur du vestiaire.»

En trois matchs depuis le début de l’année, Monahan a obtenu deux points (1 but, 1 passe). Il a récolté ses deux points dans le même match contre les Blackhawks de Chicago.

Si le passé est garant de l’avenir, le CH traversera des jours sombres en l’absence de Dach. L’an dernier, Nick Suzuki avait connu une baisse de production importante quand le deuxième centre de l’équipe s’était retrouvé à l’infirmerie pour une longue période.

Ce deuxième centre portait le nom de Monahan. Un an plus tard, le scénario n’est pas le même, mais le résultat demeure le même.

À ses 14 premiers matchs l’an dernier après la blessure à un pied de Monahan, Suzuki n’avait récolté que quatre points (1 but, 3 passes).

«Je ne pense pas qu’on vivra la même chose cette année, a prédit Monahan. C’est différent cette année. Les gars ont plus d’expérience, nous avons aussi plus de profondeur. Je sais qu’il y a plusieurs joueurs qui chercheront à élever leur jeu afin de gagner en responsabilités. Nick est encore un jeune centre, mais il est déjà l’un des bons.»

Le phénomène Ovechkin

Après Connor Bedard et les Hawks, Marc-André Fleury et le Wild, le Tricolore ouvrira les portes du Centre Bell à Alex Ovechkin et les Capitals.

Blanchi de la feuille de pointage dans la colonne de tirs pour un deuxième match d’affilée, une première en carrière, Ovechkin ne devrait pas manquer de motivation.

«C’est fou de constater qu’il n’avait jamais connu deux matchs d’affilée sans un seul tir au but, a lancé Monahan avec le sourire. C’est tellement impressionnant. Il décoche plusieurs tirs, il marque plusieurs buts et il a le respect de tout le monde. Il est un joueur spécial. Il a marqué une tonne de buts dans la LNH. Tu dois toujours le surveiller quand il saute sur la glace, encore plus en supériorité numérique.»

