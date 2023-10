Montréal et notre économie sont les grands perdants de l’attaque de Legault contre les universités anglophones

En s’en prenant aux universités anglophones, François Legault contredit un message important de son ministre des Finances. Eric Girard insiste, avec raison, sur le fait que l’économie du Québec bénéficie du statut de nos universités, notamment de celui de McGill.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi soulevé de graves préoccupations quant à l’effet qu’auront ces augmentations massives de frais de scolarité dans les universités anglophones.

Elle s’inquiète même du statut et de l’image de notre métropole à l’international. Montréal est, avec Boston, une des plus importantes villes universitaires d’Amérique du Nord.

On risque de perdre beaucoup avec ce «plan» mal ficelé, qui constitue une véritable honte politique.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a beau plaider que ce «plan» était en discussion depuis des mois, quand je lui en ai parlé, elle m’a avoué que les établissements n’en ont appris les détails qu’avec quelques jours de préavis...

Or, l’annonce est arrivée au moment même où les universités sont en pleine préparation pour l’admission de l’automne 2024, ce qui a eu pour effet de chambouler tout ce qui avait été préparé jusqu’alors.

Tout le Québec perd

C’est tout le Québec qui risque de sortir perdant de ce plus récent repli sur nous-mêmes mené par la CAQ, qui n’en est pas à sa première bourde en la matière.

Cette fois, c’est Pascale Déry qui s’est prêtée à ce triste jeu, en présentant un plan truffé de raccourcis qui ne tiennent tout simplement pas la route.

Mais qu’importe? Le vrai but de l’exercice n’est pas de permettre aux universités francophones de bénéficier de fonds plus substantiels, quoi qu’en dise la ministre.

Le vrai but de la CAQ est de répondre à la menace que représente de plus en plus le Parti Québécois pour les troupes de Legault. S’attaquer aux Anglais? Quoi de plus classique!

Une analyse sobre des chiffres démontre en fait qu’une baisse importante du nombre d’étudiants internationaux et provenant du reste du Canada aura plutôt pour effet de faire diminuer la somme totale disponible pour le réseau universitaire québécois...

C’est facile de se perdre dans ce genre de guerre des chiffres, mais le très respecté Paul Wells a probablement écrit le meilleur papier sur le sujet et son analyse est cinglante.

Dans son texte publié sur la plateforme Substack, le journaliste et chroniqueur taille en lambeaux les affirmations soutenues dans le communiqué de presse de Déry et du ministre Roberge (responsable de la Langue française) annonçant la nouvelle.

C’est une lecture obligatoire pour toute personne désireuse de comprendre les détails du dossier.

La défaite dans Jean-Talon...

Depuis sa cuisante défaite aux mains du Parti Québécois dans Jean-Talon, François Legault voit beaucoup de voyants rouges clignoter sur son tableau de bord.

Mais au lieu de s’arrêter pour poser un diagnostic sérieux, il donne des coups de poing irréfléchis (pensons à la miraculeuse résurrection du troisième lien entre Québec et Lévis, du jour au lendemain...).

D’après Graham Fraser, ancien journaliste et commissaire aux langues, Legault aurait dit, le soir de sa première investiture comme candidat du PQ, qu’il détestait les Anglais.

C’est le même François Legault qui, aujourd’hui, sent le Parti Québécois lui souffler dans le cou.

La politique de la division, «eux» contre «nous», fait partie de l’ADN de François Legault.

Après ça, il se choque lorsqu’on le compare à Maurice Duplessis!