Morte sans soins: il espère purger sa peine à la maison

Un homme de Terrebonne qui a négligé de fournir les soins nécessaires à sa femme quasi paralysée jusqu’à ce qu’elle décède en 2020 espère purger sa peine pour homicide involontaire à la maison, alors que la poursuite réclame dix ans de prison.

«Le terme involontaire prend tout son sens. C’est un cas unique : il n’y a aucune preuve de mauvaise foi, aucun acte de cruauté, aucun mauvais traitement», a énuméré l’avocat de Bruno Turcotte, Me Marc Labelle, vendredi matin au palais de justice de Laval.

Johanne Bilodeau, 58 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital le 23 septembre 2020 alors qu’elle gémissait de douleur. La femme quasi paralysée après un accident vasculaire cérébral est décédée moins de 24 heures plus tard d’un choc septique.

Son conjoint, Bruno Turcotte, avait été reconnu coupable d’homicide involontaire au début du mois au terme d’un procès devant jury.

L’homme de 61 ans n’a pas témoigné lors des représentations sur sentence. Son avocat a demandé qu’il soit condamné à une peine de 18 mois de prison dans la collectivité assortie à une probation d’un an et de travaux communautaires.

La Couronne a pour sa part demandé au tribunal une peine d’emprisonnement de 10 ans.

«Le message doit être clair : si on agit comme Bruno Turcotte a agi envers Johanne Bilodeau, on va obtenir une sentence dissuasive et dénonciatrice», a plaidé Me Karine Dalphond.

«Elle ne méritait pas de mourir comme Aurore l’enfant martyre», a indiqué Diane Bilodeau, la sœur de la victime, à la sortie de l’audience.

Photo Camille Payant

État horrible

En décembre 2020, Johanne Bilodeau est arrivée à l’hôpital dans un état lamentable. Cheveux sales, ongles longs et crassés, jambes et mains croûtées: son hygiène corporelle était déficiente, ont décrit plusieurs infirmières lors du procès.

«Je suis traumatisée depuis que j’ai vu les photos de ma sœur au procès. J’en fais des cauchemars, surtout quand je pense aux mauvais traitements qu’elle a subis», a témoigné Diane Bilodeau.

Depuis son AVC en 2011 qui l’avait laissée avec de lourdes séquelles l’empêchant de se déplacer, de se nourrir et de s’hydrater par elle-même, Mme Bilodeau était complètement dépendante de son mari.

«Je ressens de la culpabilité d’avoir laissé ma mère aux mains de l’accusé qui n’a pu en prendre soin», a témoigné Jade Bureau, la fille de la victime.

Quelques heures avant son décès, la victime était dénutrie, déshydratée et son corps paraissait amaigri. Elle avait également neuf ulcères dans le dos, des plaies infectées jusqu’aux os et une fistule laissant couler du pus.

Turcotte avait refusé à plusieurs reprises l’offre de services supplémentaires du CISSS. Il avait également perdu un logement adapté aux besoins de Mme Bilodeau en 2018 en raison de «comportements allégués», a-t-on admis vendredi.

Le juge Daniel W. Payette rendra sa sentence en décembre.

- Avec la collaboration d’Erika Aubin