Noel Gallagher: la dernière année «épouvantable» d’Oasis

Noel Gallagher est revenu sur la dernière année d'Oasis.

Le groupe mancunien s'est séparé en 2009 après une altercation à Paris entre les deux frères Gallagher, Noel et Liam, juste avant qu'ils ne se produisent au festival Rock en Seine. Une bagarre qui s'est soldée par le départ du compositeur de Wonderwall, l'annulation du concert, et, dans la foulée, l'annonce de la fin du groupe.

« C'est avec une certaine tristesse et un grand soulagement que je vous annonce que j'ai quitté Oasis ce soir, avait alors déclaré Noel Gallagher. Les gens écriront et diront ce qu'ils voudront, mais je ne pourrais tout simplement pas continuer à travailler avec Liam un jour de plus. »

Cette semaine, le musicien a partagé ses réflexions sur la séparation du groupe. « La dernière tournée n'a pas été heureuse. L'autre type (ndlr : Liam Gallagher) essaie de réécrire l'histoire en disant que tout était génial. Ce n'était pas le cas, a-t-il déclaré au Daily Star. La dernière année d'Oasis a été pu*ain d'épouvantable. On n'a qu'une seule vie. Pourquoi être malheureux ? Que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, pourquoi ? On gaspille juste quelque chose de précieux. »

Les commentaires de Noel Gallagher interviennent après que son frère a annoncé, lundi, la tournée du 30e anniversaire de Definitely Maybe, le premier album d'Oasis. La série de concerts au Royaume-Uni, qui doit avoir lieu en juin 2024, verra Liam Gallagher célébrer l'album emblématique de 1994 avec l'ancien guitariste et cofondateur d'Oasis, Bonehead, en se produisant à Sheffield, Cardiff, Londres, Manchester, Glasgow et Dublin. Selon un message de Liam Gallagher sur X/Twitter, son frère a été contacté mais a refusé de les rejoindre pour cette prochaine tournée.

