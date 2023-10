Pas de tir à ses deux derniers matchs: Ovi sait qu’il doit produire

BROSSARD | Alexander Ovechkin n’est pas l’ombre de lui-même en ce début de saison, ayant été limité à une passe en trois rencontres.

Selon une statistique rapportée par Tom Gulitti, Ovechkin n’a décoché aucun tir lors de ses deux dernières sorties. C’est la première fois de sa carrière qu’il n’obtient aucun tir dans deux rencontres consécutives.

«Il y a une première fois pour tout. Je n’étais pas au courant», a affirmé Ovi avec un sourire en coin après l’entraînement des siens au Complexe CN vendredi midi.

Dire que c’est une situation exceptionnelle pour lui relève de l’euphémisme puisqu’il présente une moyenne de 4,7 tirs par rencontre.

Il est d’ailleurs le joueur qui totalise le plus de tirs depuis la saison 1959-1960 lors de laquelle la LNH a commencé à comptabiliser la statistique.

Le Russe de 38 ans a tenté 6369 tirs en carrière soit 150 de plus que Raymond Bourque, qui est au second rang. La différence? Bourque l’a fait en 1612 matchs alors qu’Ovechkin n’en a joué que 1350.

Pas satisfait

Évidemment, le gros attaquant des Capitals n’est pas satisfait d’être ainsi muselé.

«Si vous me demandez comment je joue, je peux vous dire que je ne suis pas satisfait de mon jeu et c’est le cas de toute l’équipe.

«Oui il m’arrive de bien jouer, mais la plupart du temps c’est une bataille.»

Son coéquipier, Anthony Mantha, a toutefois minimisé cette petite période de sécheresse que traverse Ovechkin.

«Tout est une question de temps avec lui, mais on n’est pas inquiet. Ça peut débloquer en un match et il peut marquer un tour du chapeau.»

Jake Allen, qui sera devant le filet du Canadien samedi soir a été clair dans son analyse.

«Ça ne change rien! Ovechkin peut avoir zéro tir à ses deux derniers matchs ou dix tirs à chacun de ses deux derniers matchs, il restera toujours aussi dangereux. Les gens aiment parler de cette statistique. J’ai joué souvent contre lui et je sais qu’il sera affamé. Je me souviens toujours de son numéro, comme tout le monde!»

Frustration collective

N’empêche qu’Ovechkin sait qu’il doit produire dans un début de saison où les Capitals n’ont marqué que quatre buts en trois matchs.

«Je dois trouver une façon de marquer des buts. On en arrache un peu, mais il n’en tient qu’à nous parce que nous connaissons le système et nous devons être créatifs.»

L’équipe doit s’adapter à un nouvel entraîneur, Spencer Carbery, qui est arrivé dans la capitale américaine après avoir passé deux saisons comme adjoint avec les Maple Leafs de Toronto.

«Il y a une période d’adaptation normale, c’est un nouveau système de jeu, une nouvelle zone défensive et une nouvelle zone neutre, explique Anthony Mantha. Les gars qui sont ici depuis plus de dix ans, c’est un réflexe facile de faire le même jeu que les dix dernières années, mais il faut peut-être qu’ils pensent une demi-seconde pour changer.»

Getty Images via AFP

La carte cachée

Matthew Phillips représente un élément de surprise chez les Capitals. Il est l’attaquant le plus productif de l’équipe avec un but et une passe. Le petit ailier droit de 25 ans tente encore de s’établir dans la LNH.

«Nous sommes très curieux de voir comment sa production dans la Ligue américaine va se traduire dans la LNH, a reconnu Carbery. Il a le potentiel pour être un bon joueur offensif dans la ligue.

«Son défi est d’être constant pendant une. Longue et difficile saison de 82 matchs.»

Phillips a brûlé la Ligue américaine avec le club-école des Flames de Calgary lors des deux dernières saisons avec des récoltes de 68 et 76 points