Pink reporte ses concerts de Vancouver en raison d'une infection respiratoire

Pink a reporté ses deux concerts de Vancouver, au Canada, en raison d'une infection respiratoire.

Dans une publication Instagram, jeudi (19 octobre 23), la chanteuse de So What a annoncé qu'elle avait annulé ses concerts des 20 et 21 octobre car on lui avait diagnostiqué une infection respiratoire.

« Je suis profondément désolée de vous annoncer que j'ai une infection respiratoire et mon médecin m'a informée que je ne pourrai pas me produire à Vancouver vendredi et samedi, a-t-elle déclaré. J'ai vraiment hâte de monter sur scène à Vancouver et de présenter un spectacle incroyable pour tout le monde. »

Elle a partagé que le promoteur de la tournée, Live Nation, organiserait de nouvelles dates et a souhaité « à tous une bonne santé » et envoyé « beaucoup d'amour » à ses fans.

Cette semaine, Pink a annulé ses deux concerts à Tacoma, dans l'état de Washington, prévus mardi et mercredi. Elle a averti ses fans qu'elle avait dû reporter les dates en raison de « problèmes médicaux familiaux (qui) nécessitent notre attention immédiate », sans en préciser davantage.

La chanteuse a deux enfants : Willow, 12 ans, et Jameson, six ans, avec son mari Carey Hart.

Pink, de son vrai nom Alecia Moore, a lancé sa tournée Trustfall à Sacramento, en Californie, le 12 octobre. Elle doit ensuite se produire à Denver, dans le Colorado, le 25 octobre.

