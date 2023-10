Pour le développeur immobilier Pierre Moffet, le secret du succès, c’est de savoir compter!

À la tête du géant immobilier DMA, Pierre Moffet affirme être un sous-marin qui fait peu de vagues et que le secret de son succès est simplement... de savoir compter!

• À lire aussi: Investissement d'un milliard $: Laurier va tripler sa superficie

• À lire aussi: Acquisition de trois complexes: transaction de 118 M$ à Québec

«C’est curieux ce que je vais dire, mais ce que j’ai remarqué, c’est que des développeurs immobiliers qui savent compter, je me demande s’il y en a 20%», lance celui dont l’entreprise détient et développe près de 3000 unités d’habitation dans les régions de Québec et d’Ottawa.

Ce «cartésien pur» voulait toutefois devenir médecin et ce sont les premières aventures immobilières de son père menuisier qui l’ont amené dans le monde de la finance.

La construction de l’autoroute Dufferin-Montmorency a mené à l’expropriation de son père d’un immeuble de quatre logements dans le Vieux-Québec. Rapidement, il s’est tourné vers son fils, alors âgé de 16 ans et plus éduqué, pour lui donner un coup de main.

«S’il rachetait un immeuble dans la même année, il pouvait différer son impôt», raconte Pierre Moffet. «Il allait rencontrer des courtiers et il m’a demandé d’observer tout ça de A à Z parce que j’allais devenir son conseiller.»

S’en est suivi un parcours à l’Université Laval en Finances puis un MBA hybride sous la tutelle de son mentor, Dominique Achour.

«Il m’a ouvert la porte à l’Institut canadien de l’immeuble, j’ai enseigné la finance puis l’immobilier à travers le Canada au début de ma carrière», explique Pierre Moffet.

Entre-temps, la Société immobilière Trans-Québec (SITQ), bras de la Caisse de dépôt et placement du Québec, inspire M. Moffet qui crée la Corporation immobilière Pierre Moffet.

« Ce que je voulais faire, c’était une mini SITQ privée avec des partenaires », affirme-t-il en énumérant les régimes de retraite de l’Université Laval et du Mouvement Desjardins comme partenaires.

C’est cette entreprise qu’il a fusionnée avec celle de Gilles Douville en 1990 pour créer Douville, Moffet et Associés inc.

De grand-père à fils... à petit-fils

Maintenant seul aux commandes, Pierre Moffet fait toutefois de la place à une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Son fils François est vice-président développement pour DMA et pilote le projet d’hôtel et d’appartements Lux à Ottawa.

«Quel père ne voudrait pas travailler avec ses enfants?» lance Pierre Moffet, ajoutant qu’il n’est pas encore tout à fait près de prendre sa retraite. «J’ai badiné cette année en disant que ma résolution, c’était d’arrêter un an après ma mort.»

Entre-temps, Pierre Moffet et DMA en auront plein les bras avec leur projet de développement à Laurier Québec, une «ville dans la ville», comme il se plaît à le décrire.

L'entreprise souhaite faire bâtir quatre tours sur les sites des stationnements en surface pour y développer des logements, des résidences pour aînés et des bureaux, notamment. En partenariat avec Ivanhoé Cambridge, Groupe DMA investira un milliard de dollars dans le cadre de ce projet.

Pierre Moffet cherchera également à maintenir un équilibre entre la famille et les affaires.

En rafale...

Entreprendre, c’est...? «C’est d’avoir une idée qui sort des sentiers battus puis de la pousser au maximum jusqu’à ce qu’elle se réalise.»

Qui t’inspire? «Il est peut-être controversé, mais j’ai une certaine admiration pour un gars comme Elon Musk. On a besoin de ces cerveaux-là.»

Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait...? «La partisanerie. Si j’avais à fonder un parti politique, il s’appellerait l’imparti apolitique! Si la meilleure idée, elle vient de l’opposition, on prend celle-là et on tire tous dans le même sens.»