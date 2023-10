Recyclez votre matériel électrique, informatique ou électronique

La 23e Collecte Verte, événement bi-annuel présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, sera de retour le dimanche 22 octobre prochain, dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.

La population est invitée à apporter son matériel désuet électrique, informatique ou électronique sous le chapiteau installé dans le stationnement du siège social de la Caisse, au 2287, avenue Chauveau, entre 10h et 16h, beau temps mauvais temps.

Pour savoir ce qui sera accepté ou non, la règle est simple : tout ce qui fonctionne avec une pile ou qui se branche sera trié méticuleusement et recyclé gratuitement afin de réutiliser les matières premières. Ce sont jusqu’à maintenant plus de 448 tonnes de matériel désuet qui ont été détournées de l’enfouissement.

L’industrie du recyclage fait toutefois face à plusieurs changements avec l’avancement des technologies. Même si les appareils sont de plus en plus petits, compacts et légers, les compensations monétaires impliquées sont encore basées sur le poids des appareils.

« En 2010, on recevait beaucoup de gros téléviseurs pesants et des tours d’ordinateurs. Puis, on a vu l’apparition des premiers écrans plasma d’une taille impressionnante. Mais depuis quelques années, et ce malgré la mobilisation toujours plus nombreuse des citoyens, on remarque qu’il est impossible de cumuler un tonnage similaire à nos premières années. C’est donc que nos revenus de recyclage baissent aussi », explique Martin Rivard, président de l’organisme Les Collectes Vertes.

►Pour plus d’informations, visitez CollecteVerte.ca.