Saint-Jérôme: une femme qui a tenu des propos inquiétants portée disparue

Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme sollicite l’aide du public afin de retrouver une femme de 28 ans qui manque l’appel depuis jeudi soir.

Émilie Loof a été vue peu après 20 h quittant son domicile avec des propos inquiétants, et n’a pas donné signe de vie depuis.

En fin de soirée, les policiers ont tenté de localiser Mme Loof dans le secteur du boulevard de La Salette dans le quartier de Bellefeuille, à Saint-Jérôme.

«Les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la police de Saint-Jérôme.

La jeune femme de28 ans mesure 1,52 m et pèse 54 kg. Elle a les cheveux roux et aurait un tatouage «Roi Lion» à l’arrière d’une cuisse, un tatouage de «tête de mort» et un «tribal» dans le dos.

Lorsqu’elle a quitté son domicile, Mme Loof portait un jeans bleu, un manteau noir de style «puff» avec fourrure et un chandail «hoodie» gris avec inscription «Zooyork» en noir.

Si quelqu’un aperçoit la jeune femme, il ne doit pas intervenir auprès d’elle, mais peut appeler au 911 immédiatement.