«The Trilogy Tour»: La fièvre latine de Pitbull, Enrique Iglesias et Ricky Martin s'empare du Centre Bell

L’ambiance était muy caliente au Centre Bell vendredi soir, où Pibull, Enrique Iglesias et Ricky Martin ont chauffé plus de 15 300 fans durant un véritable marathon musical de plus de trois heures.

L’automne a beau être bien installé dans la métropole, il régnait une atmosphère de canicule à l’intérieur de l’amphithéâtre plein à craquer. Les trois bombes latines ont réuni leurs répertoires en une seule et même soirée, se succédant sur scène pour faire déferler une fièvre latine sans précédent sur des fans aussi bruyants que survoltés.

Et c’est d'ailleurs une grosse machine, parfaitement huilée et rodée au quart de tour qui s’est installée à Montréal. Immenses écrans géants, effets pyrotechniques, torrents de lasers, pluies de confettis et ballons... aucun effort n’a été lésiné pour en mettre plein la vue et, évidemment, les oreilles.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

C’est Pitbull – Mr. International, pour les initiés – qui a ouvert le bal, accueilli par un torrent d’applaudissement et de cris. La foule s’est levée d’un bond et rares sont les popotins qui ont touché leur siège attitré au cours de la soirée.

Qu’on soit fan ou non du chanteur, force est d’admettre que ses rythmes sont franchement accrocheurs et son énergie, communicative. Don’t Stop the Party, Gasolina, Give Me Everything, Timber, Fireball, Feel This Moment, On the Floor... le chanteur d’origine cubaine a sorti les gros canons pour offrir une heure de hits sans le moindre temps mort.

Tout au long de sa prestations, ses différents collaborateurs – Mark Anthony, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Usher et compagnie – sont apparus sur écran géant, leur voix posée sur des bandes pré-enregistrées pour accompagner celle de Pitbull. Un segment évidemment accompagné de chorégraphies lascives, exécutées par une horde de danseuses légèrement vétues.

Charismatique Enrique Iglesias

Le prochain à monter dans l'arène? Enrique Iglesias. Charismatique – et plus chaleureux que le précédent –, le chanteur a revisité ses plus grands succès des 30 dernières années, enfilant coup sur coup les Bailamos, Escape, Be With You, et I Like It, fondations de son impressionnante et prolifique carrière. Il s’est également hasardé à prononcer ici et là quelques mots en français, une initiative qui a fait mouche auprès des spectateurs dont les cris ont monté de plusieurs décibels.

Enrique Iglesias nous a également offert un des plus beaux moments de la soirée, essuyant ses larmes en laissant la foule entonner le refrain de Hero.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Irrésistible Ricky Martin

En venant clore la soirée, Ricky Martin a fait monter le mercure encore davantage avec le segment le plus dynamique du spectacle. Le chanteur portoricain s’est montré plus en voix que ses pairs, élevant les standards d’un cran à grands coups de She Bangs, Livin’ la Vida Loca,S B, Shake Your Bon-Bon et autres The Cup of Life. Même au-delà du coup de 23 heures, l’énergie n’a pas baissé d’un iota en présence de Ricky Martin, celui-ci s’avérant un showman né, capable de commander une foule comme peu d'autres.

À ses côtés, le danseur québécois Daniel Dory a été impressionnant, montrant pourquoi les stars internationales – de Cher à Mariah Carey, en passant par Rihanna, Lil Nas X et autres RuPaul – s’arrachent ses services.