Tourisme: la destination de Québec en mode séduction au Mexique

De plus en plus nombreux à se laisser séduire par les charmes de Québec, les voyageurs mexicains sont dans la ligne de mire de l’industrie touristique qui voit en eux un important potentiel de croissance.

Selon des chiffres fournis par Destination Québec cité (auparavant Office du tourisme de Québec), le marché mexicain est l’un des rares à l’international à avoir rattrapé et même dépassé l’achalandage d’avant la pandémie, dans la province.

Et tout indique que la tendance est la même dans la ville de Québec, selon le directeur Robert Mercure.

«On trouve qu’il y a vraiment beaucoup de potentiel avec le marché mexicain et l’Amérique latine aussi, à plus long terme. On voit le potentiel et l’affinité entre les Mexicains et les Québécois. Les Mexicains aiment la culture, l’histoire et adorent l’hiver, notre accès au plein air», affirme M. Mercure.

Des millions en retombées

De janvier à août 2023, le nombre de Mexicains qui ont foulé la frontière canadienne sur le territoire québécois correspond à 115% du nombre de passages pour la même période en 2019.

À titre de comparaison, le tourisme venant des États-Unis n’a pas encore tout à fait retrouvé son élan pré-COVID, avec un taux de 91%.

À Québec même, Destination Québec cité calcule que les touristes mexicains ont dépensé 15,6 millions $ depuis le début de l’année 2023.

«On voit cet intérêt de venir dans les recherches et les réseaux sociaux. Comme marché, oui, c’est beaucoup plus petit que le marché américain ou français. Mais quand même, c’est le 3e marché [le Mexique, pour le Québec] après ces deux grands joueurs», indique Robert Mercure.

Des membres de Destination Québec cité ont réalisé une mission à Mexico et Monterrey au Mexique, dans les dernières semaines, pour faire la promotion de la destination.

«L’intérêt par les médias et les influenceurs, c’était vraiment impressionnant», indique M. Mercure. Cette année, déjà 14 médias et deux influenceurs de ce pays ont été accueillis à Québec.

Tourisme hivernal

La stratégie de Québec s’articule plus spécifiquement autour de l’offre hivernale, que l’industrie cherche par tous les moyens à développer.

Or, la curiosité des Mexicains est justement grande pour l’hiver québécois, selon Robert Mercure.

Par ailleurs, ce sont des voyageurs qui n’hésitent pas à faire des séjours prolongés et à dépenser, ce qui est un plus pour la destination, note-t-il.

«L’été va bien. On ne va jamais lâcher l’été évidemment, mais on voit du potentiel pour maximiser les retombées économiques toute l’année et rendre les saisons moins cycliques. Ça va aider avec la pénurie de main-d’œuvre», souligne-t-il.

Plus tôt cette semaine, Destination Québec cité dressait un bilan positif de la saison touristique cet été à Québec, qui s’est classée au troisième rang des villes canadiennes où les hôtels ont été les plus achalandés.