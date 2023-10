Trudeau et Blanchet: une alliance qui appauvrit les Québécois

Décidément, entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet, les Québécois sont bien mal servis à Ottawa.

Trudeau a récidivé avec une déclaration digne de son habituel théâtre de l’absurde. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, il a eu l’outrecuidance d’affirmer que son gouvernement «travaille à rendre la vie plus abordable».

Plus abordable? Vraiment? Le premier ministre a décidément un sens de l’humour aiguisé!

Rappelons que, depuis huit ans, il dégaine le carnet de chèques plus vite que son ombre. Il s’imagine pouvoir acheter la prospérité en dépensant des dizaines de milliards. Or, ce sont ses déficits monstrueux et l’explosion de la dette financée par la Banque du Canada qui ont ouvert la boîte de Pandore de l’inflation.

Pour comble, Trudeau a introduit une deuxième taxe carbone, laquelle fera augmenter le prix de l’essence de 17 cents le litre. Or, en raison des répercussions de cette taxe sur le prix de tous les biens que nous consommons, le coût de la vie ne pourra qu’augmenter et davantage de familles seront jetées à la rue.

Quant au Bloc Québécois, pourtant sensé défendre nos intérêts, il s’est accoquiné avec les Libéraux. Non seulement il approuve cette taxe, mais il la juge insuffisante et demande qu’elle soit augmentée. Bien que cette taxe ne s’applique pas au Québec et quoi qu’en dise le Bloc, elle a néanmoins un impact — quoique minime — sur l’inflation, ce qui ne représente rien de bon pour les Québécois, dans le contexte actuel.

Et lorsque le parti Conservateur a eu l’intelligence de proposer deux motions pour s’opposer à cette taxe, le Bloc a voté contre.

Déficit

C’est à n’y rien comprendre.

Les libéraux disent «travailler pour rendre la vie plus abordable», mais adoptent des politiques appauvrissantes. Et les bloquistes qui prétendent «défendre» la province approuvent une taxe qui a pour effet d’appauvrir davantage les Québécois pour remplir les coffres d’Ottawa.

Nous avions un problème de déficit budgétaire. Maintenant, considérant le tandem Trudeau-Blanchet, vient s’ajouter un déficit de gros bon sens. Fort heureusement, ce dernier pourrait être facilement résorbé lors des prochaines élections!