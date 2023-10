Un souper en solidarité avec les personnes atteintes du cancer

L’Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (l’OQPAC) tiendra la 2e édition de son souper bénéfice annuel, le vendredi 10 novembre au Bonne Entente.

«L’OQPAC vient en aide directement aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Les bénéfices du souper lui permettra de les aider, de les soutenir, de les encourager et de les accompagner. Je suis heureuse de donner le coup d’envoi de la vente des billets. Je compte sur chacun et chacune de vous pour faire de cette soirée un franc succès», affirme la présidente d’honneur de l’événement, Annie Laliberté, directrice générale et associée, Beauport Hyundai et Genesis de Québec.

Depuis sa création en 1984, l’OQPAC mise sur «l’accueil, l’écoute, l’entraide entre pairs, l’accompagnement ainsi que la référence à d’autres ressources» pour offrir des services de premières lignes auxquels s’ajoutent «des activités favorisant le bien-être par la solidarité, la détente, la confiance et l’amitié».

►Pour se procurer des billets et ainsi soutenir l’offre d’activités et de services de l’organisme, il est possible de se présenter au bureau de l’OQPAC (3400, chemin Sainte-Foy), de téléphoner au 418 529-1425 ou d’envoyer un courriel à administration@oqpac.com . Pour tous les détails, consultez le oqpac.com.