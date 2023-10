Une annonce imminente pour le rachat du pont de Québec, suggère Pablo Rodriguez

L’officialisation du rachat du pont de Québec par le gouvernement du Canada serait imminente, a suggéré le nouveau ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez.

«On va investir de façon massive dans le pont de Québec. Il y a des annonces qui vont s’en venir bientôt», a-t-il affirmé, vendredi midi, à Québec, à la sortie d’une rencontre avec son homologue Geneviève Guilbault.

Rappelant que l’intention d’Ottawa de racheter le pont est toujours d’actualité, ce dernier a ajouté « qu’on arrive aux conclusions finales. J’ai rencontré la PDG du CN [Canadien National, propriétaire du pont] la semaine dernière. On a eu une longue rencontre où on a discuté en bonne partie du pont. Je peux dire qu’on va avoir de bonnes nouvelles bientôt ».

Selon lui, «on peaufine les derniers détails. C’est qu’on rachète le pont. On investit de façon importante pour la peinture et autre chose aussi parce que Québec mérite d’avoir un beau pont».

M. Rodriguez a évité de fixer une échéance précise pour la conclusion de ce dossier dont le règlement est promis depuis de longues années.

Financement du tramway

D’autre part, le ministre a de nouveau promis que le palier fédéral sera au rendez-vous pour le financement du futur tramway de Québec.

«Il y a des montants sur lesquels on s’est entendus. Il y a des montants sur lesquels on a discuté. Les derniers montants avec les hausses de coûts au mois de mars, nous, on a dit qu’on sera présent à hauteur de 40%. Puis il n’y a rien qui a changé depuis ce temps-là», a-t-il assuré.

Qu’en est-il des autres dépassements de coûts anticipés au-delà du budget de 3,9 G$? «On verra à ce moment-là. Québec est une métropole qui mérite un système de transport en commun structurant. Ça fait partie de nos priorités», a-t-il répondu.

Le ministre Rodriguez a soutenu que des montants fédéraux sont «disponibles» et «budgétés» pour le tramway. Il a toutefois convenu «qu’il y a toujours une limite de coûts dans la vie, mais il faut regarder là où on en est et prendre l’intention première du gouvernement qui est celle d’appuyer Québec dans son souhait d’avoir un système de transport en commun structurant».