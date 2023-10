Une chauffeuse d’autobus aurait eu des comportements inappropriés envers des enfants

Une chauffeuse d’autobus de Trois-Rivières aurait eu des comportements inappropriés et même violents envers des élèves qu’elle transportait.

Un élève a filmé la chauffeuse qui criait en lui demandant d’arrêter.

Selon ce que les enfants ont rapporté, la femme aurait désactivé la caméra de surveillance de l’autobus quand elle voulait exprimer sa colère. Les parents ont porté plainte contre l’employée.

«Elle a commencé à crier et à sacrer après eux. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait ça. Cette chauffeuse a de la misère à endurer les élèves... Ça perdure depuis l’année passée. Il y a quelques jours, un petit garçon n’a pas été déposé à la bonne place. La chauffeuse s’est mise à crier après trois élèves en disant que c’était leur faute et qu’elle était distraite à cause d’eux», rapporte une mère, Chantal Brossard.

Le Centre de services scolaire du Chemin du Roy confirme que la chauffeuse a été retirée du trajet.

Il n’a pas été mentionné si cette employée arrêtera complètement de conduire des autobus scolaires remplis d’enfants.