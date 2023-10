Une sortie protramway pour 14 anciens élus municipaux

Dans une lettre ouverte, 14 anciens élus municipaux de la Ville de Québec ont affirmé leur soutien au projet de tramway et ont pourfendu le modèle traditionnel de l’auto solo.

Ces conseillers municipaux ont tous siégé à l’hôtel de ville de Québec entre 1981 et 2021. Parmi eux, on trouve Ann Bourget et Yvon Bussières. Il y a également Claude Larose et Claude Cantin qui se sont succédé à la tête de l’ancêtre du Réseau de transport de la Capitale (RTC), entre 1989 et 2001.

«En anticipation de la croissance démographique significative de son agglomération, la ville de Québec est à la croisée des chemins. Structuré sur la base solide d’études étalées sur 20 ans, le projet de tramway répond incontestablement à un besoin», écrivent-ils dans leur missive adressée aux élus des trois paliers de gouvernement.

Projet «légitime»

Affirmant que le tramway est «légitime» puisqu’il jouit d’un large appui politique du fédéral, du provincial et du municipal, les signataires admettent que ce projet est «contesté par une partie des contribuables» à cause notamment de la hausse des coûts appréhendée. «Les hausses de coûts sont pourtant la norme plutôt que l’exception pour de tels ouvrages», avancent-ils.

Tout en rappelant que 64% des déplacements dans l’agglomération de Québec se font en mode auto solo, ces derniers soutiennent que ce modèle «est insoutenable à long terme, notamment sur le plan des finances publiques» et de sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

«L’époque des calèches»

En entrevue avec Le Journal, Claude Larose et Claude Cantin ont rappelé que le modèle du Métrobus, qui était accompagné d’une trentaine de kilomètres de voies réservées, a été fortement contesté à Québec lors de sa mise en place à l’été 1992.

«Il y avait eu de grosses résistances dans l’opinion publique. Il y avait une grande crainte que ça vienne contraindre la circulation automobile. Il y a même une radio qui avait dit qu’on allait ramener la Ville de Québec à l’époque des calèches», a glissé M. Larose.

Or, il a suffi de «quelques semaines» pour que ce changement entre dans les habitudes des citoyens et que les automobilistes s’adaptent à la situation en changeant parfois leur itinéraire, a-t-il ajouté.

Les deux anciens conseillers municipaux se sont dits convaincus que la population adoptera rapidement le tramway dès sa mise en service, puisque ses bénéfices – comme la fiabilité et la rapidité – seront immédiatement palpables.