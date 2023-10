DESMARAIS, Johanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Johanne Desmarais, fille de feu dame Bibiane Bédard et de feu monsieur Raymond Desmarais. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Braun; ses frères et soeurs : Gisèle (Michel Gauvreau), Ginette (Adrien Bouchard), Réjean (Camille Grégoire), Serge (Christine Alksnis) et Diane; sa belle-soeur Lise Braun (Benoît Proulx); ses neveux et nièces, dont Stéphanie Gauvreau (Dominique Lambert) et Cédric Villeneuve (Mélanie Pharand); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués avec bienveillance et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone: 1-888-939-3333, site web: www.cancer.ca