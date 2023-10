DE VILLERS, Louise Levesque



À Longueuil, le 27 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Louise Levesque, épouse bien-aimée de Paul de Villers. Originaire de Lotbinière, elle était la fille de feu Arthur Levesque et feu Jeanne Desruisseaux. Elle demeurait depuis 2013 à Longueuil, mais antérieurement à Ste-Foy et St-Romuald. Outre son époux et sa soeur France (feu Roger Blanchet), elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie (feu Paul B. Daoust), Lucie (Bruno Abisset), Elisabeth (Jean-Bernard Dumont) et Pierre (Line Beaudet); ses 13 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants : François, Ariane (Olivier Blouin et leur fils Henri) et Sarah de Villers (Charles-Antoine Vossot); Charlotte, Clémence, Louise (Romain Candrina) et Jeanne Abisset (Théophile Vadin); Florence, Camille (Guillaume Fernandez Gervais et leurs filles Françoise et Constance) et Frédérique Dumont (Jessica Bélanger-Pinard); Gabrielle (Paul Wilson), Fannie (Jérémy Barbeau-Ducharme) et Charles de Villers. Elle rejoint ses soeurs Pierrette et Thérèse (feu Guy de Villers) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille de Villers : Madeleine, Charlotte (feu Paul Bousquet), Rolande, Gertrude, Andrée (feu Léon Mondoux), Gilles (feu Renée de Villers), François (feu Odette Desrochers) et Louis (feu Denise Laliberté). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 4e étage du Manoir Trinité pour les bons soins prodigués à notre mère.. La famille recevra les condoléances à l'église avant la cérémonie soit à partir de 13h. L'inhumation se fera par la suite au cimetière de Lotbinière. Une rencontre pour célébrer la vie de Louise se fera à partir de 15h45 au Centre Chartier-de-Lotbinière (7440, route Marie-Victorin Lotbinière). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.