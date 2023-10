KUPFER, Claude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Claude Kupfer, survenu à l'Hôpital Général de Québec le 22 septembre 2023. Il était le fils de feu Marie-Ange Bélanger et de feu Louis Kupfer. Il habitait à Québec.La famille recevra les condoléancesdès 13h30, à(Le stationnement est gratuit au Solstice sur les plaines, 1350 rue des Jardins-Mérici). Il laisse dans le deuil son fils Christian (Marie-Eve Chouinard et sa fille Rosalie-Maude); sa soeur Jocelyne (Michel Côté); son neveu Luc; sa nièce Luce; plusieurs cousins et cousines ainsi que son bon ami Robert Forget (France Dionne) et plusieurs autres. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone: 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/ je-donne/.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.