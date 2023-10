GARON, Christophe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Christophe Garon, conjoint de feu dame Cécile Larose. Il était le fils de feu dame Blanche Beaulieu et de feu monsieur Isidore Garon. Natif de Ste-Foy, cofondateur d'Isidore Garon Ltée, il demeurait à Saint-Nicolas.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Cécile Robitaille; ses enfants : Vincent (Monique Latortue) et Hélène (Martha Brandl); ses petits-enfants : Rébecca (Joseph Maltais), Marc-Antoine (Kassandra Bouffard), Thomas, Julia; les enfants de sa conjointe : Caroline Jobin (Robert Caouette) et Marie Jobin (Yvan Ouellet); ses frères et sœurs : feu Marcelle, (feu Julien Bonneau), Alberte (feu Jacques Kirouac), feu Magella (Carmen Ouellet), feu Marc (Marie Ferland), Clément (Diane Jacques), Aline (feu Raymond Lantagne), Rosaire (feu Monique Langlois), Hélène (Sylvio Thibault), Bibiane (Claude Hamilton), Denis (France Gagné) et Benoît ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'aile signature du Quartier Sud pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.